Как испытывают обновленный бронеавтомобиль "Козак", опубликованы фото
Новая модернизация машины перед поставкой в армию должна пройти все необходимые испытания
Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного бронеавтомобиля "Козак-2М1".
Госиспытания включают в себя прохождение бродов, езду по бездорожью, удобство десантирования и т.д., сообщает Украинский военный портал.
Ранее в Вооруженные силы Украины уже поступали бронеавтомобили "Козак-2" производства НПО "Практика", новая модернизация машины перед поставкой в армию должна пройти все необходимые испытания.
"Козак-2М1" – тактический бронеавтомобиль для небольших боевых групп массой в 12 тонн.
- • колесная формула: 4х4.
- • бронекорпус: с уровнем баллистической защиты ПЗСА-5.
- • экипаж: до 9 человек.
- • двигатель 5,9-литровый турбодизель IVECO мощностью 280 л.с. и максимальным крутящим моментом 950 Нм.
- • коробка передач: механическая, 6-ступенчатая, марки ZF.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что бронеавтомобиль "Козак-2" принят на вооружение ВСУ . Он стал первой машина такого класса, принятая на вооружение армии Украины за всю историю независимости государства.
Также ранее рассказывалось, как "Козак" проверили на прочность - броневик подрывали и обстреливали.
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