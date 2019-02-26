Как испытывают обновленный бронеавтомобиль "Козак", опубликованы фото

Новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания

Украинский бронеавтомобиль «Козак» проверили на прочность. Фото: sprotyv.info.

Как испытывают обновленный бронеавтомобиль "Козак", опубликованы фото //smm.ollcdn.net/img/article/6929/47_main.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/6929/47_tn.jpg 2019-02-26T08:17:00+02:00 Украина Новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания

Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного бронеавтомобиля "Козак-2М1".

Госиспытания включают в себя прохождение бродов, езду по бездорожью, удобство десантирования и т.д., сообщает Украинский военный портал.

Ранее в Вооруженные силы Украины уже поступали бронеавтомобили "Козак-2" производства НПО "Практика", новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания.

"Козак-2М1" во время испытаний / Фото: Александр Штупун

"Козак-2М1" – тактический бронеавтомобиль для небольших боевых групп массой в 12 тонн.

• колесная формула: 4х4.

• бронекорпус: с уровнем баллистической защиты ПЗСА-5.

• экипаж: до 9 человек.

• двигатель 5,9-литровый турбодизель IVECO мощностью 280 л.с. и максимальным крутящим моментом 950 Нм.

• коробка передач: механическая, 6-ступенчатая, марки ZF.

"Козак-2М1" во время испытаний / Фото: Александр Штупун

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что бронеавтомобиль "Козак-2" принят на вооружение ВСУ . Он стал первой машина такого класса, принятая на вооружение армии Украины за всю историю независимости государства.

Также ранее рассказывалось, как "Козак" проверили на прочность - броневик подрывали и обстреливали.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как испытывают обновленный бронеавтомобиль "Козак", опубликованы фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.