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Как испытывают обновленный бронеавтомобиль "Козак", опубликованы фото

Сегодня, 08:17

Новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания

Украинский бронеавтомобиль &laquo;Козак&raquo; проверили на прочность. Фото:&nbsp;sprotyv.info
Украинский бронеавтомобиль &laquo;Козак&raquo; проверили на прочность. Фото:&nbsp;sprotyv.info.
Как испытывают обновленный бронеавтомобиль "Козак", опубликованы фото //smm.ollcdn.net/img/article/6929/47_main.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/6929/47_tn.jpg Украина Новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания

Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного бронеавтомобиля "Козак-2М1".

Госиспытания включают в себя прохождение бродов, езду по бездорожью, удобство десантирования и т.д., сообщает Украинский военный портал.

Ранее в Вооруженные силы Украины уже поступали бронеавтомобили "Козак-2" производства НПО "Практика", новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания.

"Козак-2М1" во время испытаний / Фото: Александр Штупун

"Козак-2М1" – тактический бронеавтомобиль для небольших боевых групп массой в 12 тонн.

  • • колесная формула: 4х4.
  • • бронекорпус: с уровнем баллистической защиты ПЗСА-5.
  • • экипаж: до 9 человек.
  • • двигатель 5,9-литровый турбодизель IVECO мощностью 280 л.с. и максимальным крутящим моментом 950 Нм.
  • • коробка передач: механическая, 6-ступенчатая, марки ZF.
"Козак-2М1" во время испытаний / Фото: Александр Штупун

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что бронеавтомобиль "Козак-2" принят на вооружение ВСУ . Он стал первой машина такого класса, принятая на вооружение армии Украины за всю историю независимости государства.

Также ранее рассказывалось, как "Козак" проверили на прочность - броневик подрывали и обстреливали.

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Тег козак, испытания, бронеавтомобиль, Козак-2

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