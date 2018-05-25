Как известный украинец избавился от долга по кредиту

Все мы знаем, что увязнуть в пучине разных судебных тяжб в нашей стране не так уж сложно, с учетом того, что многие украинцы имеют пробелы в финансовой грамотности, юридических вопросах и вопросах законодательства. И даже те люди, кто, казалось бы, "подкованы" лучше остальных, оперируют немаленькими денежными суммами и не первый год в бизнесе, тоже оказываются перед непростым вопросом, который запутывается больше и больше. Разрешить его бывает нелегко, особенно, когда уже разные специалисты "развели руками" и сказали, что успех дела маловероятен. Такая история произошла с киевлянином и предпринимателем Валерием Зубаренко, который в далеком 2008 году взял в кредит $150 тыс. и очутился в глубокой и, казалось бы, беспросветной, долговой яме.

Долговой омут лишил сна

"Мне срочно нужны были крупные финансовые вливания, но сумма $150 тыс. – слишком много, чтобы взять взаймы у друзей или родственников, и я стал "прощупывать" разные варианты поиска средств. Их тогда было немного, и каждый влек за собой такое неприятное последствие, как переплата и долгое кредитное ярмо. Самый приемлемый на тот момент вариант предлагал банк. Финучреждение согласовало такую сумму при условии годовой процентной ставки 11,95% годовых со сроком кредитования до 2028 года. Общая сума переплаты за это время должна была составить $248 тыс., а сумма долга до окончания действия кредитного договора – $413 тыс., – вздыхает, вспоминая свою невеселую историю Валерий Андреевич. – Я понимал сложность ситуации и подсчитав "свои силы", пошел подписывать договор. Сначала все было нормально, но кризис дал о себе знать: в бизнесе дела пошли не так хорошо, как раньше. И, может, не зашло бы так далеко и не стало столь печально, если бы в злосчастном кредитном договоре не было пункта о том, что даже из-за незначительных нарушений договора, банк вправе поднять процентную ставку до 35 % годовых. Чуть позже стало еще хуже – согласно одному из дополнительных соглашений банк поднял процентную ставку по кредиту до 42, 51 % годовых".

Кабальные условия кредитного договора загоняли клиента во все более глубокую долговую яму. Платить по такому кредиту стало нереально. Не за горами последовала реструктуризация, потом еще одна… "Перекрытие" проблемного займа должно было стать светом в конце тоннеля, но этого не произошло – клиент "потопал" все глубже в долговом омуте, из которого уже не видел выхода. Ситуацию ухудшало еще и то, что должника стали донимать звонками сотрудники банка и коллекторы, а потом пошли и визиты в гости. Из-за постоянных переживаний у Валерия Зубаренко резко ухудшилось здоровье, появились разногласия в семье, что не добавляло оптимизма и в делах.

Закрыли кредит, "превратив" в $5 тыс.

Киевлянин искал помощи у разных специалистов, но они обрисовывали не слишком утешительную картину, и, выписав чек за консультацию, отказывались от заведомо проигрышного дела. Так было до того момента, пока Валерий Зубаренко не обратился в юридическую компанию "Касьяненко и партнеры".

Мужчина признался, что был впечатлен доброй славой этой юридической компании и попытался узнать о команде как можно больше. Выяснилось, что "Касьяненко и партнеры" успешно работает на украинском рынке уже 10 лет и слывет одной из наиболее сильных юридических команд в Украине, к тому же ориентированных на опыт западных коллег. Компания предоставляет широкий спектр услуг правового сопровождения: судебная практика и разрешение споров, корпоративное право и фондовый рынок, налоговая практика, нефть, газ и энергетика, аграрный сектор, инфраструктура, сопровождение сложных переговорных процессов, сопровождение лиц с накопленным частным капиталом, судебная защита бизнеса и т.д. Приоритетным направлением ЮК выбрали для себя практику урегулирования финансовых споров. В связи с этим команда годами налаживала сотрудничество с украинскими банками по вопросу урегулирования кредитных взаимоотношений. А всего за время своей работы компания защитила интересы на сумму более $100 млн.

Дмитрий Касьяненко

"Как команда, мы можем все, но каждый из нас в то же время уникальный специалист в той или иной сфере права. В 2015 году к нам обратился клиент, после того как банк подал на него в суд. Вникнув в суть дела, я понял, почему Валерию уже пришлось принять несколько отказов от других юристов – у кого-то не хватало опыта, кто-то боялся брать на себя ответственность... Я честно сказал клиенту, что шанс выкарабкаться есть, но сразу предупредил, что будет долгий бой, не на жизнь, а до победного конца. Когда последний наступит, я даже не брался предсказать, да и сам клиент после многочисленных отказов понимал, что если есть хотя бы малейший шанс, им стоит воспользоваться", – говорит Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер юридической фирмы "Касьяненко и партнеры".

По словам Дмитрия Леонидовича, уверенность в успехе дела была, в частности, из-за того, что он и его команда предлагают клиентам не просто юридическую поддержку и сопровождение, а генерацию персонализированных, не шаблонных решений, базирующихся на объективной информации — правовой картине и ситуации на рынке, реализуя новый подход к предоставлению услуг.

"Незамедлительно мы начали активную переговорную позицию с банком. Сегодня мы работаем практически со всеми банками, финансовыми компаниями, нами наработана самая большая судебная практика по спорам с банками и списанию списание долгов. Далее были долгие судебные разбирательства, несколько томов дел, тонны ходатайств, десятки судебных заседаний в стенах Киево-Святошинского районного суда, затем в судах высших инстанций, проведенные судебные экспертизы. Однако банк не собирается останавливать этот долговой оползень, – рассказал Дмитрий Касьяненко, который также является членом Ассоциации правоведов Украины. – В итоге за 3 года переговоров банк пошел на уступки, и клиент закрыл кредит, но не той суммой, что был должен заемщик, а уплатив в кассу всего 1% от суммы долга – $5 тыс".

Гора с плеч

"Я так счастлив, что окончились мои метания, которые затянулись на целых 10 лет. Теперь могу, наконец-то, вдохнуть полной грудью и начать жить с чистого листа благодаря Дмитрию Касьяненко и команде, – с воодушевлением рассказывает Валерий Зубаренко. – В планах – наслаждаться летом и наверстывать то, что в шкуре должника делать не удавалось. Всем украинцам, которые оказались в ситуации, похожей на ту, которая была у меня, или в случае других споров в направлении банковского и финансового права, урегулирования долгов я советую незамедлительно обращаться в ЮК "Касьяненко и партнеры". Там выслушают, вникнут, примут близко к сердцу, будто это их проблема, и найдут оптимальный выход".

В ЮФ также рады за клиента, воспринимают его победу, как собственную и радуются за него. Юристы фирмы утверждают, что будут рады стать надежным партнером для клиентов, которым необходимо профессиональное сопровождение по любым юридическим вопросам.

Справка. ЮК "Касьяненко и партнеры" основана в 2008 году ее управляющим партнером Дмитрием Леонидовичем Касьяненко (член Торгово-промышленной палаты Украины, член Ассоциации правоведов Украины, депутат Узинского горсовета ˅II созыва в Киевской области). До предоставления юридических услуг в качестве управляющего партнера ЮК Дмитрий Касьяненко работал в ведущих юридических компаниях Украины, государственных структурах по делам национальностей и миграции, был участником Международного энергетического холдинга, где возглавлял юридическое направление, занимал руководящие должности в сфере банковского права и финансов. Юридическая компания под его началом оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу. Сильная и сплоченная команда занимается лоббированием интересов клиентов на всех стадиях взаимоотношений с органами государственной власти, судопроизводства, проведением маркетинговых исследований в области юриспруденции и т.п.

Основным направлением деятельности компании стала практика урегулирования финансовых споров и судебная защита бизнеса. Помимо основной деятельности, управляющий партнер фирмы является общественным активистом. Он основал Международный благотворительного фонда Дмитрия Касьяненко, который специализируется на реализации социально значимых проектов, юридической защите и поддержке незащищенных слоев населения. Также он создал общественную организацию "Гражданская инициатива", которая занимается поддержкой административно-территориального объединения с административным центром в городе Узин и защитой экологических прав граждан.