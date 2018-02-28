Как накопить без дополнительного заработка: журналисты "Сегодня" провели эксперимент
Две семьи решили поучаствовать в эксперименте, который им предложили корреспонденты "Сегодня"
Два месяца назад "Сегодня" начали в двух семьях эксперимент. Как накопить денег без дополнительного заработка? Матери-одиночке Наталье Вильчинской они нужны на велосипед для сына. А Диане Федотовой – на заветную поездку в Италию. После консультации бизнес-тренеров, наши героини взялись осуществлять мечты. Удалось ли?
На работу с Дианой отправляемся пешком. Она – журналист местного телеканала. Идти примерно полчаса. За это время успеваем расспросить, как копит на свою мечту – поездку в Италию.
Месяц назад ее консультировал специалист по финансовой грамотности. Кроме прочего посоветовал пересмотреть некоторые привычки.
"В первую очередь удалось сэкономить на проезде. Таким образом, я каждый день хожу на работу. В принципе, когда хорошая погода – это дополнительный заряд бодрости и экономия", – рассказывает Диана.
Ланчи на работу Диана теперь готовит сама. Говорит, и рацион стал здоровым, и экономия – до 200-от гривен в день.
Все расходы – вносит в приложение на мобильном телефоне. Это позволяет ей распределять средства. На мечту уже отложила пятую часть суммы.
А это Максим. Давно мечтал о велосипеде. И дождался! От радости и нетерпения обкатывает его прямо в магазине.
На велосипед для Максима копила мама. Наталья Вильчинская ради детской мечты бросила курить и на работу – в салон красоты – ходит пешком. А еще экономнее расходует воду и электричество, куда более взвешенно подходит к закупке продуктов – все, как учила бизнес-тренер. За два месяца удалось собрать 8 тысяч гривен. Ну и здоровью отсутствие никотина и пешие прогулки только на пользу.
Наталья останавливаться не собирается – младшенькая Софийка тоже мечтает о велосипеде.
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