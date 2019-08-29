Как научить ребенка управлять сильными негативными эмоциями: лайфхаки от психолога программы "Ринат Ахметов – Детям"

Прежде всего ребенку нужно объяснить, что у человека не бывает плохих и хороших чувств, все они важны и нужны

/ Фото: fdu.org.ua

Через несколько дней начнется новый учебный год – всегда напряженное и нервное время для школьников. Сделать этот период спокойным поможет Фонд Рината Ахметова, одним из приоритетов которого является помощь детям.

С 2015 года Фонд реализует проект "Мирное лето – детям Донбасса", в рамках которого ребята не только отдыхают, но с помощью специальных техник, разработанных психологами Фонда (арт-терапия, дыхательные практики, релаксации, медитации) учатся справляться со страхами, снижать уровень тревоги, преодолевать сильные негативные эмоции. Психолог программы "Ринат Ахметов – Детям" Эллен Смоляк предлагает школьникам и их родителям несколько простых лайфхаков – как работать с детскими эмоциями.

Прежде чем учить ребенка управлять своими эмоциями, объясните ему, что у человека не бывает плохих и хороших чувств, все они важны и нужны. Поэтому ни подавлять свои чувства, ни стыдиться их нельзя. А вот научиться управлять ими нужно обязательно! Как это делать?

Что делать с детскими страхами?

С разнообразными детскими и взрослыми страхами Фонд Рината Ахметова столкнулся с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе. Чтобы помочь преодолевать детям страхи, в 2014-2015 году, по инициативе Фонда, 250 лучших украинских психологов прошли обучение по курсу "Травма войны".

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Страх, говорят психологи, очень важное чувство, поскольку это проявление инстинкта самосохранения человека. Ребенок должен знать, что именно страх сделает его быстрее, сильнее и поможет избежать настоящей угрозы для жизни.

Правила поведения в случае возникновения страха:

Глубоко вдохнуть и выдохнуть несколько раз. Это поможет быстро успокоиться и не паниковать.

Если угроза очевидна (например, злая собака) – бежать или прятаться.

Обратиться за помощью к взрослым.

Психологи Фонда Рината Ахметова обращают особое внимание родителей на следующее: если какой-то страх у ребенка возникает без причин и становится навязчивым, это очень опасно для здоровья. Чтобы побороть непонятные постоянные страхи, говорит Эллен Смоляк, нужно получить над ними власть.

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Как это сделать?

Нарисовать страх и уничтожить его самым приятным для себя способом. Например, порвать и выбросить рисунок.

Вылепить свой страх из глины, пластилина, соленого теста и так же, как в предыдущем способе, расправиться с ним по своему усмотрению.

В случае сильных фобий обязательно обратиться к специалисту, иначе ребенок может заболеть физически.

Злость: опознать и обезвредить

Как и другие чувства, злость и гнев – нормальные человеческие эмоции. Но еще злость, уверяют психологи, мощная энергия. Если ее скрывать, она может разрушать изнутри, вызывая болезни, усталость и депрессию. Поэтому важно научить ребенка выражать ее так, чтобы не разрушать себя и окружающих.

Вы удивитесь, но первый шаг на пути к правильному выражению гнева – разрешить себе злиться. Второй – научиться находить причину злости. Если она простая, свое недовольство нужно проговорить. Например, если кто-то без спросу взял игрушку, нужно спокойно сказать: "Это моя игрушка, я не разрешал тебе ее брать. Верни ее". Если же причина более серьезная и разговорами проблему решить нельзя, психологи Фонда предлагают несколько простых упражнений для преодоления гнева:

Побить боксерскую грушу или другой подходящий предмет (например, подушку).

Бросать мяч в стену, вкладывая в броски эмоции, пока они не улягутся.

Сильно кричать "ААААААААА", вкладывая в звук все эмоции. В этом упражнении можно использовать песни, но их нужно не петь, а именно орать.

Энергично мять руками пластилин, глину или любое другое тягучее вещество. Можно мять или рвать бумагу.

На небольших листочках бумаги очень быстро рисовать свою злость (любые рисунки, можно просто каракули), вымещая на бумаге свое состояние.

Фонд Рината Ахметова разработал специальную программу психологической помощи детям, которую изучили и одобрили в Министерстве образования и науки. Сегодня эта методика используется во многих учебных заведениях нашей страны. Прошедшие курс обучения психологи работали в 11 областях Украины, в том числе в пострадавших от обстрелов населенных пунктах Донбасса. Специалисты оказывали помощь в детских садах и школах, общественных учреждениях, больницах, бомбоубежищах, специализированных психологических центрах. Психологическую поддержку получили порядка 50 тысяч детей.

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