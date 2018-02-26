Как не дать более состоятельному супругу при разводе отобрать у вас детей

"Муж угрожает, что после развода сделает так, что дети будут проживать с ним, а я их даже не увижу. Он имеет хорошую работу и доходы, живет в большой квартире, дети прописаны у него, им 5 и 6 лет. У меня квартира в маленьком районном центре, и доходы скромные. Может ли суд присудить так, чтобы дети проживали с моим мужем?" — Алина Кириленко, Киевская область.

Отвечает Наталья Нильга, юрист:

Как практикующий юрист, я постоянно сталкиваюсь с такими проблемами, как у вас. И, к сожалению, стоит отметить, что в вашем случае — может. С октября 2017 года в законодательство внесены изменения, теперь нет приоритета в проживании детей с матерью. Сегодня суд решает, с кем детям будет лучше, поэтому будут досконально оценены жилищные условия разведенных супругов, доход каждого из них, близость садиков и школ, куда дети будут ходить, возможность качественного медицинского обслуживания и другие обстоятельства, которые будут показательными при вынесении решения. Это объясняется европейской практикой гендерного равенства. Когда ребенку исполнится 10 лет, суд может учесть его мнение в выборе, с кем он желает проживать (но может и не учитывать). А в 14 лет дети сами имеют право выбирать, с кем жить — с отцом, матерью, или обоими родителями, согласовав с ними график.

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В вашем случае я рекомендую незамедлительно нанимать профессионального юриста, так как детям всего 5 и 6 лет, и их мнение не будет иметь решающего значения — а также для того, чтобы грамотно доказать, что, несмотря на большие доходы отца, проживать с вами детям будет лучше. Это вполне реально сделать — например, доказав, что мама вносит больший вклад в воспитание и учебу, тесно участвует в школьной жизни, лучше понимает состояние здоровья ребенка, чем отец (например, тот много работает и времени на ребенка у него нет).

Что касается второй части вопроса. Сделать так, что вы не будете иметь права видеть детей и общаться с ними муж сможет, только если через службу опеки докажет вашу несостоятельность как матери и представит суду неоспоримые доказательства. Если фактов вредительства детям и семье нет, сделать это будет сложно.