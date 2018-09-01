Как недорого устроить хюгге в квартире: все секреты уюта

С первым дыханием осени почти каждый украинец задумывается о создании дополнительного уюта и комфорта накануне долгой, темной и промозглой украинской зимы. Ведь в холодное время года большинство из нас проводят много часов дома, и хочется, чтобы в жилище было чисто, удобно — и желательно современно. При этом возможностей подобрать идеальный вариант стиля "под себя" все больше — по ТВ, в журналах, в интернете информации достаточно много, а многочисленные магазинчики с декором и мебелью позволяют даже не самым обеспеченным семьям создать стильный домашний уют.

В тренде

До холодов еще хватит времени, чтобы обновить интерьер без глобального ремонта. Тем более что сегодня в тренде скандинавский стиль, известный своей простотой.

"Шведы, норвежцы и датчане преуспели в создании уютного простого комфорта больше других, — рассказывает дизайнер интерьера, специализирующийся на скандинавском дизайне, Катерина Санина. — Долгие зимы, небольшие световые дни и холодный суровый климат вынудили их создавать максимально комфортное и функциональное жилье. Без вычурности и помпезности, но с изюминкой, которую называют хюгге".

Именно хюгге пришел на смену модному пару лет назад лофту. И если лофт — стиль ярко урбанистический, промышленный, то хюгге — тот самый теплый, домашний, чуть простоватый уют с пушистыми пледами, деревянными полами и максимально открытыми окнами, чтобы пустить в квартиру как можно больше солнечного света, которого у скандинавов немного. Неоспоримое преимущество такого дизайна в том, что он, благодаря минимуму декора, идеально подходит для небольших городских квартир. В нем одинаково комфортно жить как молодым людям, так и пожилым парам, поскольку его красота — в простоте и доступности. Ну и, наконец, это самый экономный стиль, поскольку требует минимум всего: в отделке, мебели и декоре можно обойтись очень скромным бюджетом — до 10—15 тыс. грн для небольшой хрущевки. О том, как создать у себя в квартире хюгге "малой кровью", нам рассказали дизайнеры интерьера Катерина Санина и Татьяна Денисенко.

Освещение. Простые пластиковые или металлические светильники. Фото: К. Санина

Мебель: красота в простоте

Очарование простоты скандинавского стиля — в удобных и доступных формах мебели. Сбитый из поддонов каркас для кровати, на который положен хороший матрас, или простой диван на низких ножках, в однотонной недорогой обивке. Стулья, столы, комоды и шкафы — максимально простое, без резьбы, сложных ломаных форм и механизмов трансформации. Мебель должна быть не дорогой, а функциональной.

Внимание уделяется и стеллажам, и полкам, которые могут служить зонирующей стенкой, удобным местом хранения и декором. Легкая, сбитая из простых дощечек (650—800 грн в строительном маркете) этажерка или стеллаж станут украшением на фоне белой стены. Шкафы-купе — максимально незаметные, без открытых полукруглых полок — это зона хранения, а не признак достатка. От громоздких диванов в скандинавском интерьере можно отказаться в пользу небольших банкеток (3500 грн), удобных полукруглых кресел (1500—3000 грн) или кресла-качалки (1200 грн). Кухонная мебель — простая и доступная: функциональные навесные шкафы без выступающей фурнитуры, витражных вставок и резных элементов.

Декор. Живые цветы и яркие колористические акценты. Фото: К. Санина

Отделка: покраска под "больницу"

Скандинавы достаточно практичны в вопросах внешнего вида, будь то стены или декор. К тому же практичность — это возможность визуально увеличить пространство, ведь небольшое количество дневного света вынуждает все время жечь электричество, а это дорого. Еще один плюс — возможность легко и недорого обновить интерьер.

Отделка должна быть экологичной и достаточно устойчивой к внешней среде. Как правило, стены в таком интерьере попросту окрашивают белой, светло-голубой или светло-серой краской: такие оттенки визуально расширяют границы. При этом стены не обязательно выравнивать до идеального состояния: при неярком освещении неровности незаметны. Белые стены с ярким немногочисленным хендмейд-декором не выглядят "больничными", но при необходимости их всегда можно перекрасить и обновить. Стены у скандинавов скорее фон, нежели доминанта в интерьере. Как и потолок: он ни в коем случае не должен быть рельефным, многоуровневым или натяжным. Максимум, что допускается, — декоративная деревянная балка в квартирах с высокими потолками.

Пол — непременно грубый, из половых досок с выделенной фактурой дерева. Это может быть и ламинат, но максимально приближенный к натуральному дереву. Потертости, шероховатости и щербины придадут шарм: интерьер должен быть жилым, а не музейным.

Стена. Светлые, без вычурности, визуально расширяют. Фото: К. Санина