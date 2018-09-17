Как распродавалась украинская армия: в Раде озвучили количество техники и суммы

Сегодня, 17:04

Сотни танков, самолеты и другую технику шесть министров продавали за бесценок

Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады узнала, что с 2005 по 2014 годы техники украинской армии распродали на 3,2 миллиарда гривен, цена за которую была существенно занижена.

Такие выводы комиссии опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Александр Бригинец.

Так, с 2005 по 2014 годы было шесть министров обороны, во времена руководства которых ведомством были распроданы сотни единиц военной техники.

При Анатолии Гриценко (2005-2007), как говорится в выводах комиссии, продано военного имущества на 1,31 млрд грн:

  • танки – 200;
  • БМП/БТР – 145;
  • вертолеты – 14;
  • самолеты, БПЛ, планеры – 8.

При Юрии Еханурове (2007-2009) продано на 504,3 млн грн:

  • танки – 27;
  • БТР/БМП – 167;
  • вертолеты – 57;
  • самолеты, БПЛ, планеры – 67.

При Валерии Иващенко (2009-2010) продано на 253,8 млн грн:

  • танки – 128;
  • БТР/БМП – 72;
  • вертолеты – 16;
  • самолеты, БПЛ, планеры – 33.

При Михаиле Ежеле (2010-2012) продало на 604,7 млн грн:

  • танки – 340;
  • БМП/БТР – 191;
  • вертолеты – 51;
  • самолеты, БПЛ, планеры – 31.

При Дмитрии Саламатине (2012) продано на 250,95 млн грн:

  • танков – 86;
  • БМП/БТР – 89;
  • вертолеты – 85;
  • самолеты, БПЛ, планеры – 36.

При Павле Лебедеве (2012-2014) продано на 217,4 млн грн:

  • танков – 51;
  • БМП/БТР – 50;
  • вертолеты – 9;
  • самолеты, БПЛ, планеры – 27.

Бригинец подвел итог – чуть менее чем за 10 лет было распродано техники по очень заниженным ценам на 3,2 млрд грн.

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Отметим, что после начала войны в 2014 году украинская армия существенно окрепла: появилось новое вооружение, а также значительно улучшилась подготовка военных. Так, например, командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.

Также мы писали ранее о том, как изменились ВСУ с начала войны на Донбассе. Польские эксперты оценили путь реформ и перестройки, который проделала с 2014 года украинская армия, и объяснили, чем она теперь сильна.
техника, армия, танки, вертолеты, министр обороны

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Источник:

"Сегодня"

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