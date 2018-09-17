Как распродавалась украинская армия: в Раде озвучили количество техники и суммы

Сотни танков, самолеты и другую технику шесть министров продавали за бесценок

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады узнала, что с 2005 по 2014 годы техники украинской армии распродали на 3,2 миллиарда гривен, цена за которую была существенно занижена.

Такие выводы комиссии опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Александр Бригинец.

Так, с 2005 по 2014 годы было шесть министров обороны, во времена руководства которых ведомством были распроданы сотни единиц военной техники.

При Анатолии Гриценко (2005-2007), как говорится в выводах комиссии, продано военного имущества на 1,31 млрд грн:

танки – 200;

БМП/БТР – 145;

вертолеты – 14;

самолеты, БПЛ, планеры – 8.

При Юрии Еханурове (2007-2009) продано на 504,3 млн грн:

танки – 27;

БТР/БМП – 167;

вертолеты – 57;

самолеты, БПЛ, планеры – 67.

При Валерии Иващенко (2009-2010) продано на 253,8 млн грн:

танки – 128;

БТР/БМП – 72;

вертолеты – 16;

самолеты, БПЛ, планеры – 33.

При Михаиле Ежеле (2010-2012) продало на 604,7 млн грн:

танки – 340;

БМП/БТР – 191;

вертолеты – 51;

самолеты, БПЛ, планеры – 31.

При Дмитрии Саламатине (2012) продано на 250,95 млн грн:

танков – 86;

БМП/БТР – 89;

вертолеты – 85;

самолеты, БПЛ, планеры – 36.

При Павле Лебедеве (2012-2014) продано на 217,4 млн грн:

танков – 51;

БМП/БТР – 50;

вертолеты – 9;

самолеты, БПЛ, планеры – 27.

Бригинец подвел итог – чуть менее чем за 10 лет было распродано техники по очень заниженным ценам на 3,2 млрд грн.

Отметим, что после начала войны в 2014 году украинская армия существенно окрепла: появилось новое вооружение, а также значительно улучшилась подготовка военных. Так, например, командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.

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