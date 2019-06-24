Как сэкономить свои деньги и продлить жизнь светильников

Лучше потратить пару сотен гривен на предохранители, чем потом тратить большие суммы на замену вышедшего из строя оборудования

На сегодняшний день в Украине состояние электросетей находится в плачевном состоянии. По статистике, около трети всех пожаров происходят по причине аварий электрооборудования и неполадок в проводке. Конечно, существуют и положительные моменты в некоторых новостройках и современных промышленных предприятиях.

Не всегда проблемы в сетях приводят к таким катастрофическим результатам, как возгорание. В основном из-за них выходят из строя электроприборы, сокращается их срок службы и увеличиваются счета за электроэнергию.

Эта закономерность применима и к светодиодным светильникам. При возникновении дефектов в энергосетях существенно повышается риск поломки светильника, в редких случаях полной, без возможности ремонта. Также частой проблемой является повышенное напряжение в сетях, которое не является рабочим для устройства, поэтому его срок службы становится в разы меньше. Вспомните, многие сталкивались с тем, что светодиодные лампочки "сгорали" не проработав и года, ведь так? В таких случаях обычно принято винить производителя и в некоторых случаях, особенно если говорить об эконом-классе, это действительно так. Но основной причиной, основываясь на статистике сервисного центра Евросвет, является ненадлежащее состояние сетей.

Какие шаги сделать для продления жизни светильников?

По европейским стандартам, нормальным напряжением в сети является 220 В +-10%, то есть диапазон от 198 до 242 В. Энергокомпания отвечает как за поддержание этих значений, так и за возможный выход из строя устройств по причине выхода за пределы. В Украине, к сожалению, ситуация немного отличается, поэтому мы должны заботиться о безопасности самостоятельно, защитив свою внутреннюю сеть в квартире, доме, на производстве от скачков и помех. Об этом написано во всех договорах, которые мы подписываем с поставщиками электроэнергии.

В первую очередь, мы рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают все нужные замеры и при необходимости порекомендуют и проведут нужные изменения. Это может быть достаточно дорого, поэтому часто в целях экономии люди предпочитают самостоятельно приобретать и устанавливать защитные устройства. Одним из лучших по показателю цена/качество является реле контроля напряжения. При небольших вложениях оно сохранит в безопасности все приборы как в доме, так и на производстве.

Еще одним вариантом защиты, разработанным нашими специалистами для светодиодных светильников, является предохранитель Puls. В нем предусмотрена защита от самых распространенных помех в энергосетях Украины.

Принцип работы предохранителя Puls

Несмотря на то, что он был разработан для светодиодных светильников, предохранитель можно использовать со всеми электроприборами. При краткосрочных (до 30 секунд) скачках напряжения в пределах 265 В предохранитель выровняет его и обеспечит беспрерывное функционирование прибора. Также предусмотрена защита от радиопомех, что чрезвычайно необходимо в высокоточном оборудовании, например медицинском. Защищает Puls и от короткого замыкания в цепи.

При высоких импульсных скачках предохранитель перегорит сам, тем самым защитив все устройства, подключенные после него. Если это произошло, значит вам потребуется заменить предохранитель и обратиться к специалисту-энергетику для выявления причин неполадок в электросети.

За год эксплуатации они настолько хорошо показали себя, что мы начали их бесплатно поставлять в комплекте с дорогими прожекторами, чтобы избавить клиентов от возможных трудностей.

Согласитесь, лучше потратить пару сотен гривен на предохранители, чем потом тратить большие суммы на замену вышедшего из строя оборудования. Это поможет не только сэкономить деньги, но и время.

Интернет-магазин Евросвет предлагает не только средства защиты сети, но также и достойный выбор светодиодных ламп, светильников и прожекторов.

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