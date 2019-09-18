Как собрать ребенка в школу и не разориться: экономим на мебели

Конечно, можно сэкономить кардинально. Некоторые школьники делают уроки на табуретке за обеденным столом. Но подобная экстремальная бережливость может навредить здоровью ребенка. А мы говорим о разумном желании сократить расходы на подготовку к учебному году и реальных способах, как это сделать.
Как купить мебель для детской комнаты школьника, если бюджет совсем ограничен
1. Вторые руки.
Смотрим площадки объявлений, где продают столы и парты, из которых выросли. Если повезет — можно отыскать хорошую парту за смешные деньги.
Но есть проблема. Обычно после среднестатистического ребенка мебель расшатана, обрисована, украшена наклейками, имеет сколы или скрытые дефекты, о которых умалчивают бывшие владельцы.
И через несколько месяцев-полгода все начнет рассыпаться. Разве что вам достанется мебель после очень аккуратной девочки или мальчика.
2. Образцы с витрины.
В мебельных магазинах есть выставочные образцы. Рано или поздно коллекции обновляются, и столы со стульями продают по сниженной акционной цене. Одна проблема — таких предложений мало и не факт, что образец недорогой мебели для школьника появится в нужный момент и подойдет по размерам.
Ну и варианты цвета тоже ограничены.
3. Акционные предложения от онлайн-магазинов производителей.
Предложение хорошо тем, что выбор больше, лишних наценок нет, а на распродаже купить корпусную мебель для школьника можно на 5, 15, а порой и 30 % дешевле, как, например в Flashnika. Причем под действие акции нередко попадают последние экземпляры популярных моделей. Компьютерные и письменные столы есть на складе, имеется несколько вариантов доставки по стране, поэтому уже через день набор мебели для школьника может быть у вас.
По акции вполне реально уложиться в бюджет до 1000 гривен, причем это будет добротный стол из материалов, имеющих экологические сертификаты и рекомендованных для использования в детской мебели.
Конечно, мебель нельзя пощупать, посмотреть вживую, и это минус. Но его компенсирует гарантия производителя как минимум на 12 месяцев.
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