Как собрать ребенка в школу и не разориться: экономим на мебели

Школьную форму, может, и отменили, а вот канцтовары, портфель и удобную парту или стол со стулом родителям купить придется

Конечно, можно сэкономить кардинально. Некоторые школьники делают уроки на табуретке за обеденным столом. Но подобная экстремальная бережливость может навредить здоровью ребенка. А мы говорим о разумном желании сократить расходы на подготовку к учебному году и реальных способах, как это сделать.

Как купить мебель для детской комнаты школьника, если бюджет совсем ограничен

1. Вторые руки.

Смотрим площадки объявлений, где продают столы и парты, из которых выросли. Если повезет — можно отыскать хорошую парту за смешные деньги.

Но есть проблема. Обычно после среднестатистического ребенка мебель расшатана, обрисована, украшена наклейками, имеет сколы или скрытые дефекты, о которых умалчивают бывшие владельцы.

И через несколько месяцев-полгода все начнет рассыпаться. Разве что вам достанется мебель после очень аккуратной девочки или мальчика.

2. Образцы с витрины.

В мебельных магазинах есть выставочные образцы. Рано или поздно коллекции обновляются, и столы со стульями продают по сниженной акционной цене. Одна проблема — таких предложений мало и не факт, что образец недорогой мебели для школьника появится в нужный момент и подойдет по размерам.

Ну и варианты цвета тоже ограничены.

3. Акционные предложения от онлайн-магазинов производителей.

Предложение хорошо тем, что выбор больше, лишних наценок нет, а на распродаже купить корпусную мебель для школьника можно на 5, 15, а порой и 30 % дешевле, как, например в Flashnika. Причем под действие акции нередко попадают последние экземпляры популярных моделей. Компьютерные и письменные столы есть на складе, имеется несколько вариантов доставки по стране, поэтому уже через день набор мебели для школьника может быть у вас.

По акции вполне реально уложиться в бюджет до 1000 гривен, причем это будет добротный стол из материалов, имеющих экологические сертификаты и рекомендованных для использования в детской мебели.

Конечно, мебель нельзя пощупать, посмотреть вживую, и это минус. Но его компенсирует гарантия производителя как минимум на 12 месяцев.

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