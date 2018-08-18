Как сошлись люди и коровы: история приручения

Первый остроумный рассказ об одомашнивании — это сказка Редьярда Киплинга "Кошка, которая гуляла сама по себе". В 1902 г., когда Киплинг писал ее, не было данных, в каком порядке одомашнивались те или иные животные. Удивительно, но писатель ошибся только с лошадью: на самом деле она стала служить человеку позже всех героев той истории. Что же касается собаки, коровы и кошки, то Киплинг оказался прав.

Зачем ей понадобилась корова, женщина из сказки объясняет супругу так: "Теперь не Дикая Корова ей имя, но Подательница Хорошей Еды. Она будет давать белое парное молоко во веки веков, и я буду ходить за ней". После такого даже самодостаточная Кошка не удержалась от соблазна получать мисочку молока трижды в день и начала переговоры о сосуществовании с человеком.

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Где и когда: как у нас все начиналось

Первые шаги по приручению и одомашниванию предков современных коров происходили параллельно в двух регионах — на Ближнем Востоке и по берегам реки Инд. Вполне возможно, что эти две линии в какой-то момент слились. Кроме того, допускается, что одомашнивание могло происходить параллельно и на северо-востоке Африки. Наконец, есть подозрения (пусть и весьма расплывчатые), что такой же процесс имел место в Юго-Восточной Азии. Однако это были всего лишь подготовительные работы.

Историки и географы выделяют особый регион на карте нашей планеты, так называемый Плодородный полумесяц. Он занимает территории современных Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, юго-востока Турции и северо-запада Иордании, дельту Нила. Благодаря сочетанию климата и географического положения Плодородный полумесяц стал колыбелью цивилизации. Здесь сформировались земледелие и скотоводство, зародились первые города. Приручение предков современных коров, а затем и их одомашнивание тоже происходили именно здесь.

В XXI веке генетикам удалось пролить свет на многие нюансы той истории. Оказалось, что все существующие буренки ведут родословную от примерно сотни одомашненных животных, которые паслись около 10,5 тыс. лет назад в юго-восточных регионах Турции и на севере Ирака.

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Характер: важные нюансы

Чтобы союз животного и человека имел перспективу, животное должно обладать определенными нюансами поведения. Если отсутствует хотя бы один из них, можно говорить разве что о приручении. Предки коровы были наделены почти идеальным характером.

Рост

Мы тут говорим не о высоте животного, а о темпах набора веса. Слон или горилла выглядят как вполне приемлемый вариант для одомашнивания, но только товарного веса придется ждать лет 10—15.

Размножение

Не должно быть больших проблем с приведением потомства в неволе. Гепард ценился в древнем мире как охотничье животное, но все гепарды ассирийских царей и египетских фараонов были взяты из дикой природы и приручены. В зоопарке первый гепарденок родился только во второй половине XX в.

Нрав

Большое млекопитающее потенциально способно лишить человека жизни, так что многое зависит от его покладистости. Зебра прекрасно подходила бы как ездовое или тягловое животное для условий Южной Африки. Но характер у зебр на редкость скверный — например, взрослые животные весьма кусачие. Причем, укусив, зебра не разжимает челюсти. Однажды попалась на глаза информация, что в зоопарках США зебры кусают смотрителей чаще, чем тигры.

Паникеры

Одни животные в случае опасности сбиваются в плотную группу, чтобы слабые оказались в центре, а более сильные особи встретили нападающих на краю. Другие начинают истерить, метаться и могут покалечить себя и окружающих. Конечно, управляться проще с первыми: такими являются овцы, козы и коровы. А вот почти все олени (северный олень — исключение) и антилопы — отпетые паникеры.

Иерархия

Очень многие одомашненные виды животных имеют общие черты: живут в стаде, в их сообществе есть четкая иерархия, стада живут на пересекающихся территориях. При движении впереди находится вожак, остальные члены сообщества идут следом в строго установленном порядке. Такая манера поведения облегчает одомашнивание: животные чувствуют себя спокойно в тесноте в загонах и сараях, постепенно воспринимают человека как вожака и следуют за ним, ими удобно управлять на выпасе на открытых пространствах.

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Предки: троица близких родственников

На звание предков знакомой всем коровы, скорее всего, претендуют три вида животных — как ныне существующих, так и вымерших.

Тур. Он же дикий бык. Последний представитель этого вида умер в начале XVII века на территории современной Польши. Тысячи лет стада этих крупных животных бродили по лесам и лесостепям Восточного полушария, вплоть до долин Нила на юге и Инда на востоке. Хозяйственная деятельность человека (вырубка лесов, распахивание степей) шаг за шагом заставляла быков уходить все дальше на север Евразии.

Дикий тур выглядел впечатляюще. Это было массивное, мускулистое существо. Высота тела в холке достигала 180 см, а масса могла доходить до тонны. Шерсть у взрослых животных была черная, вдоль спины тянулась белая полоса. Голова вооружена длинными рогами с острыми концами. К слову, у Киплинга Дикая Корова именно такая, "и должна была высоко задирать свою дикую голову, чтобы не зацепиться дикими рогами за дикие деревья". Из современных копытных схожий с диким туром облик имеет ватусси — африканская порода крупного рогатого скота.

Тур был постоянным объектом охоты для первобытных людей. Волей-неволей человек изучил привычки животного, что и облегчило одомашнивание тура впоследствии.

Тур. Помимо человека, основным естественным врагом этих сильных животных всегда были волчьи стаи

Зебу. Один из азиатских подвидов дикого быка. Зебу и дикий тур имеют общего предка, однако их эволюционные пути разошлись еще 300 тыс. лет назад. По сравнению со своим западным сородичем зебу более приспособлен для жизни в тропическом и субтропическом климате. Характерные черты облика зебу — большой горб на загривке и кожные складки между передними ногами. При этом ученые считают, что современный зебу выглядит примерно так же, как его доисторический предок. В отличие от коровы, которая уже похожа на своего предка — дикого тура.

Зебу. Характерными особенностями внешнего вида являются заметный горб и складки кожи под грудью

Африканский зебу. Вероятность участия этих животных в формировании современной коровы допускают биологи. Но археологам пока не удалось найти материальных доказательств такого участия.

Древний Египет. В долине Нила коровы были одновременно и божественными существами, и кормильцами

Расово правильный бык

Общеизвестна слабость Адольфа Гитлера к особым, арийским корням немцев. Одним из проявлений мании стала идея восстановления ландшафтов, в которых сформировалась арийская раса. Для этого, к слову, фюрер собирался использовать зачищенные от славянских "недочеловеков" территории. А заселить леса он хотел особой арийской фауной — турами и лошадями-тарпанами.

Вывести расово правильных животных Гитлеру обещали братья Хек — Хайнц и Лутц, ведь они занимались темой восстановления исчезнувших видов задолго до прихода Гитлера к власти. Братья были директорами зоопарков и нацистами до мозга костей.

"Воссоздание животных — часть плана по созданию новой истории. Так нацисты намеревались обрести авторитет и легитимность в глазах немцев", — поясняет доктор Тоби Такер, преподаватель кафедры современной истории университета Кардиффа.

Хекам удалось вывести нечто, что они считали первобытными турами. Но, с точки зрения генетики, это была просто еще одна порода крупного рогатого скота, дикий тур там и рядом не валялся. В наши дни порода так и называется — корова Хека, с оскорбительным прозвищем "нацистская суперкорова".

Карикатура на наци-корову