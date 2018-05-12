Как создать привлекательное фото для соцсетей: эксперты дали советы

Фотография в социальных сетях становится все более важным двигателем знакомства, а сами соцсети – местом, где люди находят себе друзей и любимых, а потому впечатление от фото на интернет-странице часто решает судьбы людей. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как создать наиболее привлекательный фотообраз.

Стилист Серж Смолин посоветовал создать мужской образ в костюме с черной сорочкой, но без галстука – эдакого бизнесмена или местного депутата.

"Свобода должна присутствовать. Самое главное – это плечевой пояс. Некрасиво, когда очень сильно короткие рукава и он просто трещит, пиджак… Это похоже на грузчика. Не обязательно должны быть белые воротнички, потому что бизнесмены бывают разные", – утверждает он.

Следующий образ оказался более спортивным: шорты, кроссовки и куртка. Дизайнер призвал мужчин не бояться ярких цветов, поскольку это естественно.

"В природе самцы всегда ярче. Всегда самки выбирают самца по внешнему виду. А потом уже все дальше – в ваших руках", – объяснил он.

Журналисты с помощью специалистов создали еще несколько образов – делового мужчины с планшетом, ботаника с велосипедом и сельского рубахи-парня. После этого фотографии распечатали и обратились к людям с вопросом: какой образ вызывает наибольшее доверие.

"Хороший мальчик. Я узнала, это один и тот же человек. Вот в роли депутата. Он такой представительный, ему идет. А вот мальчишка на велосипеде. Едет в супермаркет за яблоками. – Просто у меня сын, и в костюмах может ходить, и в спортивном. Поэтому мне более близко так. – Кому идут очки – очки не мешают человеку. Если красиво подобраны очки, они никак не влияют на образ. – Он, наверное, всем так нравится. Человек такой! Он очень уверен в себе. Этот на алкоголика похож. – Ну, такой, свободный человек. Без всяких принципов. И убеждений. – Это не депутат наш? Потому что я без очков плоховато вижу", – говорят опрошенные.

В свою очередь, международная сваха Наталья Коваль поведала свои секреты успешного знакомства в социальных сетях.

"Тут не только то, во что одет мужчина. А еще и как он выглядит, насколько в его лице читается уверенность. Уверенность в себе, уверенность в будущем. Какая-то определенная наглость", – объяснила она.

Также она дала несколько советов о том, как понравиться женщинам на первом свидании.

"Красивая сорочка, какая-то стильная, не обязательно очень дорогого бренда одежда, аккуратные брюки, красивые туфли. Девушки у нас обращают внимание на туфли и на часы", – подчеркнула она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пройдет акция "Мrs. Ukraine World Open 2018" – проект, объединивший красивых, успешных, реализованных в семье и социуме, женщин Украины от 30 до 45 лет.

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