Как спасти свою квартиру от "домушников": украинцам дали советы

Сегодня, 14:28

Цепочки на дверях – это только иллюзия безопасности, говорит эксперт


Прошлой ночью в Киеве по горячим следам поймали двух грабителей, которые вынесли деньги из квартиры. И такие случаи, когда воры работают ночью, пока хозяева мирно спят, случаются все чаще.

Лом, разводной ключ и пассатижи – именно этот инструмент чаще всего помогает ворам проникнуть в квартиры. Все чаще злоумышленники врываются в жилища в поздний час, когда хозяева спят. Например, только прошлой ночью двух незваных гостей задержали в Киеве – те успели вытащить из квартиры деньги, когда в соседней комнате спали хозяева.

Конструктор взломостойких дверей Игорь Омельченко говорит, что "цепочки на дверях – только иллюзия безопасности", своим клиентам он ставить их не советует.

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"Надо понимать – если вы открыли дверь – вы уже проиграли. Вам можно в этот момент брызнуть балончиком. Пока вы будете отходить, вашу дверь просто вырвут и т. д.", – сказал он.

Эксперт советует: самое эффективное – а это установление засова изнутри. О его наличии вор даже не догадается. Двери и замки следует покупать только сертифицированные и проверенные на прочность – 4-5 класса устойчивости. Чтобы их открыть, преступнику потребуется почти час.

Как сообщалось, в Киеве участились кражи счетчиков тепла и люков. Больше всего люков украдено в Святошинском районе: за несколько дней – более двух десятков. С начала этого года в Киеве украдено 7 счетчиков тепла, а общее количество похищенных и сломанных домовых приборов учета составляет на сегодня 361. В течение 2017 г. вместо украденных счетчиков тепла было восстановлено 45, отремонтировано – 732.
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"Сегодня"

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