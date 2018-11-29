Как уберечь себя и родных от аферистов

Каждый день люди по всему миру участвуют в акциях и розыгрышах, кто-то выигрывает крупные призы, а кто-то остается в дураках

Одни заголовки кричат о счастливчиках, которые сорвали куш, а другие – об аферистах, которые нагло обманывают украинцев. Что же делать, участвовать в акциях или нет, и если да, то в каких? Как не попасть на обманщиков и уберечь своих родных? Чтобы ответить на все эти вопросы, стартует новый проект "Призова Варта", который поможет вывести нечестных организаторов на чистую воду.

Какая цель проекта?

Выяснить, кто мошенник, а кто честный организатор; научить людей не попадаться в лапы аферистов. "Мы собрали команду профессионалов: операторы, ведущие, независимые эксперты – все эти люди готовы не спать день и ночь, лишь бы разоблачить обман в сфере розыгрышей", – говорят представители проекта.

Как все будет происходить?

"Мы находим самые популярные акции и розыгрыши, узнаем все детали их проведения, ждем определения победителя и едем к нему в гости, дабы убедиться, что он таки получил свой заветный приз. Для этого мы записываем интервью, которое будет доступно каждому на нашем сайте и YouTube канале.

Мы постараемся доказать, что в Украине существуют честные организаторы и выиграть приз вполне реально каждому. Также на нашем сайте регулярно будут публиковаться интересные статьи, интервью с независимыми экспертами и различные новости о сфере розыгрышей", – уверяет ведущий проекта.

Каждый раз, когда человек желает себя немного поразвлечь, принимая участие в розыгрыше, в его голове возникает уйма вопросов: "А не обманут ли меня? Кто следит за этой сферой? Кому выгодно дарить подарки". С помощью "Призової Варти" каждый украинец будет четко знать свои права и обязанности организаторов, а также разбираться во всех правилах и тонкостях сферы.

"Уже совсем скоро ждите анонсы наших первых выпусков. Если у вас есть интересные идеи, вы или ваши друзья, родственники побеждали в акциях, свяжитесь с нами через Фейсбук, Инстаграм, или через наш официальный сайт", – говорит ведущий проекта.

Надеемся, этому проекту удастся осуществить все задуманное и помочь простым украинцам получать максимум выгоды с минимумом затрат.