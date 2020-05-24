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  1. Последние новости Украины

Как украинцы придерживаются правил карантина – опрос

24 мая, 23:55

Елена Вус

Украинцы частично придерживаются правил карантина

Желающих надеть маску не станет больше. До начала карантина, вызванного вспышкой коронавируса, правил полностью придерживались 55% украинцев, а сейчас таких 39%. Количество тех, кто игнорировал правила совсем, возросло от 1% до 4%. И только тех, кто частично выполнял и выполняет правила, стало немного больше.

Такие данные получили социологи компании "Градус", которая вместе с телеканалом "Украина" проводит регулярные исследования.

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Ранее мы писали о том, как, согласно данным соцопроса, украинцы оценивают качество отечественной медицинской помощи.

Также мы сообщали о результатах исследования на тему: чего больше всего не хватает украинцам на карантине.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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