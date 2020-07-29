Как в американских фильмах: впечатляющие фото нового корпуса "Охматдета"

В больнице самое современное оборудование, а в коридорах чисто и светло

Президент Владимир Зеленский посетил сегодня "Охматдет" в Киеве, где принял участие в открытии второй очереди нового корпуса детской больницы. Он отметил важность не только качественной медицины для пациентов, но и условий работы для медиков.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он отметил, что врачам необходимо поднимать зарплату и сделать это нужно уже в ближайшее время. Президент говорит, что хорошие условия работы – это хорошо, но главное – это достойная зарплата, чтобы медики хотели работать и им было комфортно.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов согласился с гарантом, что для качественного лечения медработники должны быть обеспечены достойной зарплатой. По мнению министра, справедливая зарплата врача после интернатуры должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.

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Также Зеленский заявил, что в Украине хотят построить мультибольницы в пяти-шести регионах Украины, где будет все.

Видео: president.gov.ua

Отметим, что вторую очередь нового корпуса "Охматдета" закончили еще в апреле этого года и открыть должны были 1 июня. Однако эти планы сорвала пандемия коронавируса. Напомним, этот корпус "Охматдета" начали возводить в 2011 году, но через два года работы прекратили. В апреле прошлого года была открыта первая часть нового корпуса клиники.

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