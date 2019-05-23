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Как в "Укрзалізниці" собираются бороться с несчастными случаями на железной дороге

Актуально
23 мая, 13:14

Новое руководство железной дороги продолжает строить "умные" переходы через пути, а также принимает меры по повышению безопасности своих линий электропередачи и трансформаторных подстанций

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня.

Судя по активности, с которой руководитель регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" взялся за реорганизацию и усовершенствование своей инфраструктуры, не исключено, что уже совсем скоро страна получит действительно безопасное и современное железнодорожное сообщение. Кроме "умных" переходов для пешеходов и огражденных железнодорожных колей, пересекающих густонаселенные города, "Укрзалізниця" вплотную занялась своими линиями электропередач и трансформаторами.

Полузаброшенные и плохо огражденные трансформаторные подстанции, на которые годами не обращали внимание, были причиной ряда несчастных случаев и трагической гибели людей. А регулярные хищения электроэнергии через незаконные подключения к проводам образовали огромную черную дыру, в которой пропадала прибыль "Укрзалізниці".

"Начиная работать в этом направлении, мы преследовали три главные цели: обновить нашу систему распределения электроэнергии и привести объекты в порядок, обеспечить безопасность населения близлежащих населенных пунктов и прекратить незаконные подключения к нашим электросетям, – комментирует Роман Веприцкий, директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". - Убытки от кражи электричества в масштабах предприятия не такие большие – в прошлом году эта цифра не превысила сотни тысяч гривен. Но даже эти деньги могли бы пойти на то же усовершенствование инфраструктуры железной дороги. Прикрыв все такие мелкие утечки бюджета, мы придадим дополнительный импульс в продвижении масштабных реформ, начатых нами еще два года назад".

Усовершенствование системы электропередач "Укрзалізниці" будет иметь еще одно положительное последствие. Являясь предприятием-распределителем электрической энергии населению, она сможет обеспечить более качественную услугу.

Напомним, ранее потребители нередко жаловались на нестабильное напряжение в сетях. Впредь, обещают в УЗ, повода для недовольства у потребителей не будет.

Как отметили в "Укрзалізниці", на строительство, модернизацию и реконструкцию электросетей в 2019 году выделено 76 миллионов гривен.

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Тег Укрзализныця, железная дорога, электричество, переходы, электросети, реформы, Юго-Западная железная дорога, Веприцкий Роман

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