Как звонить в роуминге по цене звонков в Украине

Чтобы экономить на роуминге – абоненту всего лишь нужно установить мессенджер BiP (бесплатно) и через функцию BiP Out позвонить на любой мобильный или городской номер в Украине. Главное, чтобы было подключение к интернету – Wi-Fi, 3G или 4G. Похожих услуг украинцам еще не предлагали.

С BiP Out можно звонить в роуминге на таких же условиях, если бы абонент находился в Украине и звонил на любые мобильные и городские номера. То есть, если подключенный тарифный план включает безлимитные звонки внутри сети – то на номера lifecell можно звонить из-за границы без ограничений. А если тарифный план включает звонки на другие сети по Украине, то можно звонить из-за границы за счет минут, предоставляемых в этом тарифном плане. Ничего не нужно доплачивать. Если минут нет – звонок будет за счет денег на мобильном счете согласно тарифам на звонки по Украине. Звонки на номера операторов страны пребывания и других стран оплачиваются по тарифам на международные звонки, как в случае, когда абонент звонит из Украины – 80 копеек за минуту (в пакете услуг 25 мин./20 грн на 30 дней).

Чтобы позвонить через BiP Out нужен интернет, например Wi-Fi. Если доступа к нему нет, подойдет мобильный интернет. Однако нужно учитывать, что за пользование мобильным интернетом может снять деньги иностранный оператор. Поэтому можно воспользоваться интернет-пакетом по базовым тарифам в роуминге от lifecell или заказать у оператора услугу "Роуминг Пазл". Например, перед поездкой в Германию можно купить пакет 300 МБ интернета на 3 дня, что обойдется в 90 гривен, плюс 100 МБ абонент получит в подарок для использования в BIP.

При этом функция BiP Out мессенджера BiP существенно отличается от звонков в Skype или Viber. Ведь звонить на любые мобильные и городские номера через такие мессенджеры как Skype и Viber – дорого. Для этого нужно пополнить счет, а потом можно платить поминутно или купить пакет минут. Например, в Skype звонки стоят: на городские номера ~ 2,64 грн/мин., на мобильные ~ 5,28 грн/мин., или пакет – 60 минут / ~183 грн на месяц. В Viber звонки стоят: на городские номера ~7,74 грн/мин., на мобильные ~4,73 грн/мин., или пакет 100 минут / ~369 грн на месяц. А в BiP Out, например, после пяти минут разговора Германия-Украина абонент lifecell заплатит столько, сколько бы заплатил при звонке Украина-Украина на любой номер. То есть, либо в пакете предоставленных минут станет на количество использованных минут меньше, либо ничего не будет списано (при безлимите на звонки в действующем тарифном плане). Если минуты закончились – с мобильного счета уйдет 25-60 копеек за минуту в зависимости от тарифа.

Чтобы позвонить через BiP Out, нужно в приложении BiP перейти в меню звонков, выбрать номер из списка контактов и нажать иконку вызова (Скрин1*). Если номера нет в контактах – нажать на иконку клавиатуры, ввести номер и позвонить (Скрин2).

*На скрин-шотах указаны и изображены вымышленные персонажи.

Подробности на сайте https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvyazok/roaming/bip-out-rouming/