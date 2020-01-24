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Какие надбавки добавят учителям по новому закону: подробности

24 января, 15:06

Виталий Андроник

За заведование библиотекой, комнатами хранения оружия, тирами, паспортизированными музеями будут доплачивать

Facebook ‎Киевская школа №42. Возрождение;-)

Facebook ‎Киевская школа №42. Возрождение;-)

Недавно Верховная Рада приняла новый закон "О полном среднем образовании". Какие надбавки будут выплачивать учителям по новому законодательству, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Учитель без педагогического опыта при принятии на работу должен пройти год интернатуры. У молодого учителя должен быть наставник – опытный педагог. За наставничество старший учитель получает надбавку – 20% к зарплате.

Сейчас у учителей есть несколько основных надбавок. В законе их сохранили и даже добавили новые доплаты. За классное руководство педагогу положено 20-25%, проверку работ учеников – 10-20%, заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%, работу в инклюзивных классах – 20%. Среди других надбавок:

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  • заведование комнатами хранения оружия, тирами, паспортизированными музеями – 10-15%;
  • заведование структурными подразделениями школы – 25%;
  • заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%;
  • заведование библиотекой – 5-15%;
  • обслуживание компьютерной техники – 10-15%;
  • внеклассная работа с учениками – 10-40%;
  • за почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;
  • за педагогические звания и работу в специальных школах (классах или группах) – 10-30%.

/ Фото: AFP

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Какие надбавки добавят учителям по новому закону: подробности
Facebook ‎Киевская школа №42. Возрождение;-)

Учителей на пенсии, которые продолжают работать, переведут с бессрочных на срочные трудовые договора. До 1 июляруководители школ должны разорвать трудовые договора с учителями-пенсионерами – вместо этого предлагается составлять с учителями договор на год. "В случае несогласия по продлению трудовых отношений на условии срочного трудового договора педагогические работники, которым выплачивается пенсия по возрасту, увольняются согласно пункту 9 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в заключительных положениях закона.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Учителя получат больше надбавок, а учеников накажут за списывание: новый закон о школе".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что совсем недавно в Украине стартовало "ВНО для учителей". Подробнее – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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