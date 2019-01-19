Каким будет год свиньи для Украины и мира: политический прогноз и не только

В 2019-м мир ждут пожары и изобилие

Каким будет год свиньи для Украины и мира: политический прогноз и не только Токарчук Елена //smm4.ollcdn.net/img/article/12021/60_main_new.1546089011.png //smm8.ollcdn.net/img/article/12021/60_tn.1546089011.png 2019-01-19T06:38:00+02:00 Украина В 2019-м мир ждут пожары и изобилие

Наш эксперт:

Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы

Меньше вражды, больше изобилия

Новый год по восточному двенадцатилетнему календарю носит символ Желтого Кабана (Свиньи). Учтите, что начинается он с первым новолунием в знаке Водолея, а оно наступит поздним вечером 4 февраля.

Считается, что год Кабана приносит изобилие и сравнительно сладкую жизнь. Этот символ настраивает жить просто, быть щедрыми на подарки и любовь — тем более что для того, чтобы обеспечить себе хлеб с маслом, не потребуется каких-то сверхусилий. Но одновременно возрастает и риск промотать заработанное: оптимист Кабан очень расточителен, часто живет с полным ощущением, что изобилие безгранично. Но рано или поздно он обнаруживает, что его бюджет весьма ограничился, а это может довести даже до банкротства. Потому в наступающем году нужно быть внимательными к своим расходам и капиталовложениям — чтобы не потерять чувство меры.

Еще Кабан, в силу своего добродушного характера и доверчивости, часто попадается на уловки мошенников. Поэтому в такой год нужно не терять чувство реальности, чтобы не стать их добычей.

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Еще один недостаток Кабана — в невозможности умерить свои аппетиты. Многие из тех, кто рожден под его влиянием, страдают избыточным весом или становятся жертвами наркотиков или алкоголя. Поэтому опасности предстоящего года заключаются еще и в контроле над вредными привычками.

Многие станут ощущать себя свободными и умиротворенными, а хорошее настроение внушает чувство стабильности. При этом будет проявляться внутренняя неуверенность в себе: это заставит людей недооценивать свои способности как раз в те моменты, когда будет возможность действовать.

Есть и высшие черты Кабана. Они связаны со смелостью и храбростью, способностью к самопожертвованию, честностью, добросовестностью и внимательностью к тем, кого любите, уважаете и цените. Настоящий Кабан рождает образ человека боевого, собранного, для которого интерес коллектива выше собственного. Это борец за идею, идеалист. И именно такие люди будут на волне успеха.

Многое в год Кабана должно стабилизироваться и в целом пойти к лучшему. Это животное мирное, а потому в международном масштабе снизится вероятность крупных конфликтов. А вот состояние окружающей среды может ухудшаться катастрофически: мусора будет накапливаться больше, чем утилизироваться, а вредные выбросы в атмосферу резко возрастут. Не исключаются и крупные экологические катастрофы.

Дань кормилице. Такую скульптуру установили на Полтавщине. Всего там 6 памятников свиньям

Мир ждут политические разоблачения и пожары

По древнейшему 32-летнему зороастрийскому календарю с 21 марта 2019 года в свои права вступает год Серны. Он связан с поисками высшего смысла, гармонии и красоты, а также с проявлением материнского начала. Год покровительствует прежде всего женщинам, так как имеет женскую ипостась.

В этот период многим не хватает логики и здравого смысла (и мужчинам тоже). Зато развиваются интуиция и другие лучшие женские качества: романтичность, миролюбие, забота, доброта, целеустремленность и высокие идеалы, которые вполне возможно будет воплотить в жизнь. Браки, заключенные в год Серны, могут быть только на основе духовной близости, иначе они быстро разваливаются.

Везет в этом году тем, кто обладает артистичным характером, очень тонко чувствует и живет в основном эмоциями, в первую очередь — людям богемных профессий, тем, кто проявляет себя в искусстве, театре.

В такой год как никогда расцветают искусство, философия, происходят важные события, связанные с эстетикой, красотой.

В лучшем варианте Серна способствует восстановлению утраченной справедливости. Отвергаются, разоблачаются и наказываются любые пороки. В худшем — проявятся люди, которые притворяются защитниками справедливости. У них в год Серны идет подъем (временный), они на этом выигрывают, завоевывают популярность. Их долго потом не забывают, даже если они совершают массу ошибок и делают прямо противоположное своим словам.

Несмотря на то, что в основном будет много театральных действий и показухи, зрелищных постановок, будут закладываться на будущее серьезные перспективы. В политике — свой театр, связанный с расколами и разоблачениями. Также расколы могут быть в церковных и религиозных организациях.

В такой год возрастает количество возгораний и пожаров: огнем могут быть уничтожены книги, ценные произведения искусства.

Еще годы Серны связаны с горами — в прямом и переносном смыслах. Могут происходить важные события в мировом масштабе, буквально решаться судьба человечества. И происходить это будет именно в горных регионах.

В другом смысле горы символизируют попытки многих достигнуть чего-то более высокого, желание больших свершений. На этой почве будут возникать сверхидеи и утопии, а люди будут слепо следовать идеалам. Могут происходить обожествление и идеализация некоторых исторических или политических персонажей. При этом других, ранее обожествленных, — низвергают и растаптывают. Иными словами, в год Серны возможны два состояния: чрезмерная идеализация или же крах идеалов. При втором сценарии выливаются потоки компромата, и многие наконец снимают розовые очки.

Мистериально для многих людей этот год является временем проверки на прочность, на самое сокровенное начало в человеке. Это год совести либо проявления бессовестности. Многие могут обольститься, принять черное за белое, обмануться в своих ожиданиях.

Особенно важно в год Серны избегать дурных привычек, сквернословия и малоподвижности.

Украину будет штормить

Что касается нашей страны, для нее наступает совершенно новый этап. Он связан с окончательным переходом в марте 2019-го планеты Уран в зодиакальный знак Тельца, который традиционно связан с Украиной.

Такой переход символизирует полное расставание с прошлым и закладку абсолютно новых тенденций, которые будут реализовываться на протяжении последующих 7 лет. Спокойно не будет точно! Но станет весьма интересно, так как неожиданных поворотов судьбы в масштабах всей страны предполагается более чем достаточно. И они будут опровергать многие прогнозы, так как ситуации склонны развиваться по совершенно нестандартным сценариям. Будет "штормить", но именно это и открывает новые возможности для развития нашей страны.

Некоторые из значимых политических фигур уйдут в небытие. Но зато появятся новые лидеры, которые смогут произвести нужные реформы. Многие перемены воспримутся болезненно, но продолжать жить по-старому не получится.

Решающим периодом для определения дальнейшего развития будет март-апрель 2019. Это также время наибольшей уязвимости для нашей страны. И тут все зависит от выбора тех, кто управляет нашей страной: по какому пути пойдет Украина дальше? Неслучайно именно в это время должны состояться президентские выборы: именно от народа, от граждан на выборах, будет зависеть очень многое.

Период до мая включительно характеризуется вероятностью наступления неожиданных поворотов, которые будут играть на руку тем, кто старается сохранить власть. Но в любом случае Украина вступает в новый этап, и кардинальные перемены будут далее происходить вне зависимости от того, кто станет президентом. Несмотря на все испытания, время несет и благоприятные возможности, особенно для думающих и активных людей.

Потрясения. Нас ждут выборы Рады и президента. И от украинцев многое будет зависеть. Фото: AFP

Когда лучше брать отпуск

Спад деловой активности — это период, когда лучше не начинать новые дела, а завершать старые или отдавать долги. Также это хорошее время для отдыха. Лучше всего брать отпуск в указанные периоды:

5—28 марта,

8 июля — 1 августа,

31 октября — 20 ноября 2019 г.

Периоды затмений

3—8 января (солнечное затмение 6 января),

18—24 января (лунное затмение 21 января),

30 июня — 5 июля (солнечное затмение 2 июля),

14—19 июля (лунное затмение 17 июля),

23—28 декабря (солнечное затмение 26 декабря).

Вблизи дат затмений, солнечных и лунных, под влиянием эмоций люди часто совершают ошибки, которые имеют долгоиграющие последствия. Нежелательно в эти дни принимать судьбоносные решения, начинать важные дела, отправляться в путешествия.

Такая скифская фигурка кабана украшает новую золотую монету, введенную в обращение Нацбанком 24 декабря

Опасные даты

Дни около указанных ниже дат связаны с повышенной аварийностью, вероятностью катастроф, незапланированных происшествий и срывов планов, причем кардинально меняющих ход текущих событий. Это также опасные даты для авиаперелетов:

12—14 января,

2—6 апреля,

8—13 апреля,

16—20 апреля,

9—10 июля,

27—30 сентября,

4—8 октября,

12—15 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины уверен, что ВВП может повышаться быстрее, чем рассчитывают эксперты. Он рассказал о том, как будет развиваться экономика Украины в следующем году. Подробнее в материале: Украинская экономика вырастет в 2019 году: Гройсман озвучил прогноз

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АВТОР: Токарчук Елена Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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