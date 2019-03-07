Канал "Украина" осуществляет мечты женщин к 8 Марта

Закулисье канала "Украина" посетили 70 девушек из разных регионов страны

Фото: Сегодня

Канал "Украина" осуществляет мечты женщин к 8 Марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e3/475/5c80e3475a335.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e3/475/5c80e3475a335.jpg 2019-03-07T11:27:45+02:00 Украина Закулисье канала «Украина» посетили 70 девушек из разных регионов страны

По случаю особого для всех женщин праздника – 8 Марта, канал "Украина" организовал интересную и познавательную экскурсию за кулисы современного телевидения участников Молодежного движения "ДТЭК Энерго". А также осуществил их мечту – устроил встречу с ведущими Анной Пановой и Лилией Ребрик.

Знакомство с телевизионным миром началось с эфирной аппаратной, места, откуда сигнал передается на телевизоры. Здесь гости узнали нюансы работы специалистов, которые отслеживают передачу бесперебойного изображения на телеэкраны.

Далее энергетики посетили аппаратную видеомонтажа, где увидели, как новостные сюжеты приобретают завершенный вид. Некоторые даже попытались представить себя в роли журналиста.

А потом женщины побывали в современном ньюзруме канала "Украина". Они увидели, как работают творческие умы канала: профессиональные журналисты и редакторы.

Наиболее ожидаемым моментом экскурсии стало посещение главной студии канала "Украина". Здесь их ждала ведущая новостей "Сьогодні" Анна Панова.

Она рассказала о работе студии, своем рабочем дне, стиле и внешнем виде, поделилась секретами как всегда быть стройной и привлекательной и каким досугом занимается в свободное время.

Гости активно общались с ведущей, фотографировались на ее рабочем месте, представляя себя звездами телевидения.

Еще одной приятной неожиданностью для девушек была встреча с ведущей развлекательного шоу "Ранок з Україною" Лилией Ребрик.

Успешная телеведущая и замечательная мама провела для гостей мотивационный тренинг. Звезда рассказала, как достигает гармонии в работе и семье, как стала успешной. А в завершение посоветовала, как благодаря простым вещам стать счастливее.

"Во-первых, просыпайтесь всегда с той ноги. Утро должно мотивировать вас на новые свершения. Любите и уважайте себя. Если вы хотите сделать сюрприз любимому, не ждите для этого Дня рождения. Сделайте это сегодня и сейчас, и праздник в ваших отношениях будет всегда. Старайтесь делать каждый новый день чуточку лучше, чем предыдущий. Изучите какое-то новое слово или просто приобретите красное платье, делайте вещи, которые будут мотивировать вас", – порекомендовала Лилия Ребрик.

Аудитория была поражена открытостью и искренностью ведущей.

"Лилия Ребрик почти ежедневно "провожает" меня на работу. Я завтракаю и делаю макияж под "Ранок з Україною". Поэтому личное знакомство с этой актрисой и телеведущей стало для меня очень приятным событием. Тем более, что Лилия на своем мастер-классе вдохновила меня на новые проекты. Как минимум, я обязательно попробую каждое утро "заряжать" себя позитивом и искать удовольствия в повседневности и трудных моментах", – уверена Наталья Проць с ДТЭК Бурштынской ТЭС.

Вдохновленные представительницы "ДТЭК Энерго" выразили надежду, что еще будут иметь возможность посетить канал "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Канал "Украина" осуществляет мечты женщин к 8 Марта". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.