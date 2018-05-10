Канал "Украина" покажет фильм о "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова"

Аскольд Куров проводит свое расследование и доказывает, что дело Сенцова сфабриковано российскими спецслужбами

В четвертую годовщину ареста украинского режиссера канал "Украина" покажет документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова". Лента – о том, как российские спецслужбы выставили украинского художника безжалостным терро-ристом. Мировая премьера кино об этом бессмысленном и беспощадном судилище состоялась на кинофестивале в Берлине.

Автор фильма "Процесс" – российский режиссер Аскольд Куров – знаком с Сенцовым лично. Сначала ходил на суд, поддерживал друга. Потом взял камеру, чтобы фиксировать весь абсурд этого процесса. Аскольд Куров проводит свое расследование и доказывает, что дело Сенцова сфабриковано российскими спецслужбами.

Напомним, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека ВалерияЛутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.

Здоровье режиссера в колонии ухудшилось.