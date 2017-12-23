Канал "Украина" расскажет, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу и не пожалеть

До Нового года остается около недели. Украинцы планируют меню к праздничному столу и массово делают покупки. При этом многих волнует один вопрос: как сэкономить на новогоднем застолье, купив при этом качественные продукты? 24 декабря в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с ведущей Еленой Кот на канале "Украина" разобраться в этом вопросе поможет специальный гость Алексей Суханов – кулинар, повар 6-го разряда.

Напомним, ранее мы писали во сколько украинцам обойдется новогодний стол. Так, по предварительным подсчетам, за самое скромное меню придется отдать около 2000 тыс. гривен.

Также мы выясняли "Индекс оливье-2017: как за год подорожало главное новогоднее блюдо".

"Теперь чтобы приготовить оливье на 6 человек, нужно потратить около 90 грн, — анализирует эксперт УАК Неля Онищенко. — Прибавили в цене все продукты, которые используются для салата. Самим дорогим ингредиентом остается вареная колбаса, за год подорожавшая на 26,3%, или на 15,9 грн за килограмм. Повлиял на ее цену ряд факторов: основной — подорожание мяса. Стоимость яиц за год увеличилась на 22,3% (+4,5 грн за десяток) и теперь покупателю нужно отдать за них в среднем 24,8 грн. Самое большое изменение, по сравнению с ценой декабря прошлого года, произошло с морковью, стоимость которой за год выросла на 62,4%, или на 2,5 грн килограмм".