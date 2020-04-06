Карантин: Как дезинфицировать велосипед после поездки

Во время пандемии за чистотой велосипедов надо следить так же, как за чистотой рук

Во время общенационального карантина, когда в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, а во многих городах ввели ограничение в сфере других видов общественного транспорта, многие украинцы начали чаще пользоваться велосипедами.

Врачи говорят, что во время пандемии коронавируса за чистотой велосипедов надо следить так же, как за чистотой рук или одежды. Ибо на этом транспорте также может жить коронавирус, который можно принести в дом. Журналисты "Ранку з Україною" решили узнать – как правильно ухаживать во время коронавируса за велосипедом.

"Коронавирус может сохраняться на поверхности", – говорит врач Борис Скачко.

Вирус может находиться на раме, руле, седле или на колесах вашего железного коня. Однако избавиться от него достаточно легко, для этого достаточно тщательно вымыть транспортное средство.

Киевлянка Екатерина Царелунга моет свой велосипед и велосипед младшей сестры каждый раз после прогулки. Девушка уверяет, ничего сложного в этом нет и дезинфекция не требует много времени и усилий.

"Промываю его, дезинфицирую. Берешь ведро, наливаешь в него воду, берешь дезинфектор, добавляешь его, берешь мочалку и протираешь", – объясняет Екатерина Царелунга.

Для дезинфекции колес и корпуса вполне подходит обычная бытовая химия, которой пользуются, когда убирают кухню или ванную комнату.

"Лучше обычной битовой химией. Ручки на руле обработайте дезинфектором", – советует Екатерина. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов

Но врачи все же добавляют, что дезинфицировать велосипеды и самокаты надо не только после прогулки, но и до нее. Особое внимание надо уделять ручкам на руле.

"Перед использованием вам нужно дезинфицировать ручки или те части, которых вы будете касаться. После того, как обработаете их антисептиком, лучше протереть их еще насухо и велосипед будет стерильными", – говорит врач Борис Скачко.

Также перед поездкой даже на дезинфицированном велосипеде, не стоит забывать о маске.

"Если ездить на самокатах и ​​велосипедах, то главное условие – это всегда маска", – говорит врач Борис Скачко.

Причина в том, что во время поездки увеличивается физическая активность и как следствие, люди делают вдохи и выдохи гораздо чаще. Это существенно увеличивает риски для здоровья.

"При физической активности увеличивает трафик воздуха в дыхательной системе и вероятность подхватить коронавирусную инфекцию. Вдох через рот сразу провоцирует попадание вируса в трахею и легкие", – объясняет Борис Скачко.

Поэтому использовать велосипеды и самокаты во время карантина надо только при крайней необходимости, чтобы съездить, например, в аптеку или магазин. И, по возможности, надо парковать железного коня не в квартире, а в других местах. Например, во дворе, гараже или в специально отведенном месте на этаже дома.

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