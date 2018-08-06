Кардиограмма в смартфоне и "на бегу": новое изобретение вскоре попадет в руки украинцев

Сделать себе кардиограмму в домашних условиях украинцы смогут уже в этом году

Кардиограмма без очередей и выходных – вскоре такая роскошь будет доступна не только в больнице, а и в мобильном телефоне. Проверить работу сердца можно будет даже во время движения. Как это будет работать – видели журналисты "Сегодня".

Миниатюрный аппарат, разработанный Романом Белкиным, снимает показатели работы сердца постоянно. Автор проекта работал над его созданием два года, и еще год – совершенствовал.

"Крепится под грудь, и при обнаружении каких-то неполадок в работе сердца он мгновенно отправляет уведомления родственникам, пользователю либо врачам", – рассказал Роман Белкин.

Прототип изобретения передавал сигнал только через беспроводную связь – Bluetooth. Новая же версия может сигнализировать об опасности четырьмя различными способами.

"Устройство записывает данные ЭКГ, температуру, движение, затем передает эти данные. Они передаются в облачное хранилище, где происходит основной анализ. Проанализированные данные появляются в вашем смартфоне. Таким образом вы можете посмотреть состояние вашего сердца", – объяснила технический директор проекта Мария Смеканич.

Работает все очень просто – достаточно вынуть устройство из коробки, включить и без предварительных настроек приклеить к телу. 15 приседаний – и вместо ритмического рисунка кардиограммы устройство показало повышенное сердцебиение, как у человека в предынфарктном состоянии.

Данные снимаются каждые 10 секунд. Сделать себе кардиограмму в домашних условиях украинцы смогут уже в этом году. Авторы обещают, что для пенсионеров и людей с пороками сердца устройство будут продавать со скидкой.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала пять советов, которые помогут сохранить сердце здоровым.

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