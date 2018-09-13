Каждый четвертый украинец страдает от ожирения – ВОЗ

Сегодня, 14:47

Избыточный вес эксперты Всемирной организации традиционно вычисляют по показателям массы тела и роста человека


Каждый четвертый украинец страдает от ожирения. Такие данные Всемирной организации здравоохранения. Украина занимает 14-е место из 53 стран, представленных в исследовании. А вот в тройке лидеров – турки, мальтийцы и британцы. Зато жители Монако почти не знают, что такое лишние килограммы.

Избыточный вес эксперты Всемирной организации традиционно вычисляют по показателям массы тела и роста человека. К примеру, если Вы весите 98 килограммов, а ваш рост всего один метр 60 сантиметров, то индекс тела составляет 30, а это значит, что у вас диагностируют ожирение.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых показала, что при нынешних тенденциях почти четверть населения Земли будут страдать ожирением к 2045 году, а у каждого восьмого человека разовьется сахарный диабет 2-го типа.

Данные о темпах распространения ожирения во всех странах мира в 2000-2014 годах были получены от Всемирной организации здравоохранения. Население каждой страны было распределено по возрастным группам, а также категориям, характеризующим индекс массы тела. Ученые спрогнозировали, как будет меняться доля людей в каждой категории с течением времени, а также рассчитали риск сахарного диабета, который был откалиброван в соответствии с данными об образе жизни, питании и генетической предрасположенностью к заболеванию.

Также мы писали о том, как ученым удалось побороть ожирение, удалив лишь один фермент.
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