Кем гордится страна: Площадь звезд — знак качества украинцев

На сегодняшний день на площади можно увидеть "золотые" звезды, установленные в честь известных украинских деятелей культуры, искусства и спорта, которые прославились в Украине и далеко за ее пределами

Яна Клочкова, самая титулованная спортсменка Украины.

Не так давно в Киеве появилось место признания известных украинцев – Площадь звезд. Напомним, она расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади, возле ТРЦ Gulliver. На сегодняшний день на площади можно увидеть "золотые" звезды, установленные в честь известных украинских деятелей культуры, искусства и спорта, которые прославились в Украине и далеко за ее пределами. Среди них есть как широко известные имена, такие как Богдан Ступка, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Монатик, Оля Полякова, так и имена, к примеру, спортсменов, не настолько известные широкой общественности, зато хорошо знакомые профессионалам. Как раз 3 июля Площадь звезд пополнилась новыми звездами спорта: "зажглись" звезды баскетболиста Станислава Медведенко, пловцов Яны Клочковой и Михаила Романчука, легкоатлета Валерия Борзова. С некоторыми из них мы пообщались и узнали, что они думают о проекте.

Спортивная пропаганда вместо политической

Станислав Медведенко – украинский профессиональный баскетболист, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжелого форварда. Медведенко был игроком киевского клуба "Будівельник" и стал лидером команды. В 19 лет помог своей команде выйти в финал чемпионата Украины — в трех матчах решающей серии Медведенко набирал 12,6 очка в среднем за игру. В новом сезоне Медведенко подписал контракт с баскетбольным клубом "Киев". В Суперлиге Станислав, набирая 17,2 очка в среднем за игру, привел команду к титулу чемпиона Украины. Кроме того, он был признан MVP сезона Суперлиги.

Станислав Медведенко.

Звезде на площади Станислав обрадовался и был приятно удивлен соседству Яны Клочковой и Валерия Борзова.

"Это большая честь для меня, что моя звезда рядом с такими выдающимися спортсменами. Ее открытие стало для меня приятной неожиданностью. Когда я с семьей ехал на мероприятие, до конца не понимал, что это будет и как все будет происходить. В итоге, конечно, я был счастлив, что мои результаты высоко оценены, почувствовал гордость за свои достижения и радость, что я смог популяризировать нашу страну в мире. За признание я очень благодарен. Считаю, что организаторы сделали прекрасный проект и делают большое дело, ведь до этой Площади звезд у нас ничего подобного не было.

Надеюсь, что организаторы не остановятся на достигнутом и пойдут еще дальше — может быть, создадут, например, музей спорта. Я считаю, что роль спорта недооценена у нас в стране. И наш спорт заслуживает намного больше. Вместо этого, к сожалению, приоритеты смещены в другую сторону. Особенно на политику. Она, вместо спорта, дарит людям дух соревнования и т.д. В Америке и Европе же спорту уделяют очень много внимания. У людей идет здоровая психологическая, социальная разрядка. Люди даже думать начинают по-другому: продуктивно, созидательно. У нас же вместо этого телевизор, где спорт представлен минимально, и психоз, который выплескивается на улицы.

Должна быть, как минимум, госпрограмма по спорту и побольше таких инициаторов, как те, кто основали Площадь звезд. Они, кстати, заботятся не только о популяризации Украины и ее музыкантов, спортсменов и т.д., но и вносят вклад в наше подрастающее поколение. Площадь звезд интересна молодежи. Это, конечно, не решающий фактор для саморазвития, но многие зайдут и посмотрят по QR-коду, который ведет на страницу проекта, и прочтут о достижениях своих соотечественников.

Считаю, что нужно вести спортивную пропаганду вместо политической и создавать условия, чтобы молодежь шла в спорт", – утверждает Станислав.

Нужно возрождать культ спорта

Яна Клочкова – украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр. Участница трех летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008. Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины. На Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Яна призналась, что была рада открытию своей звезды и считает, что степень важности такого памятного знака сложно переоценить с культурной и исторической точек зрения.

"Мне было так приятно! Просто столько лет уже прошло, все уже подзабылось... А оказывается нет! Украинцы помнят, гордятся и восхищаются! Открытие звезды было таким светлым мероприятием! Мне напомнило день рождения. Все фотографировались, поздравляли меня, других спортсменов, общались. Это было искренне и по-доброму.

Считаю, это отличный проект, и хочу сказать спасибо организаторам. Они делают хорошие дела. Они мотивируют современных деятелей культуры, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, популяризируют страну в мире, поскольку все знают, что Площадь звезд — общепризнанный и любимый всеми туристический маршрут, и воспитывают новое поколение, напоминая им об известных украинцах и мотивируя подростков следовать к своей цели, своему успеху.

Если бы я, будучи молодой спортсменкой, посетила Площадь звезд, где были бы звезды моих кумиров, это меня бы однозначно мотивировало двигаться к успеху с удвоенным рвением", – говорит Яна.

Мотивировать желательно раньше

Валерий Борзов – легкоатлет-спринтер, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный призер Олимпийских игр, спортивный функционер, государственный и общественный деятель Украины. Первый и единственный советский спринтер, выигравший олимпийское золото на дистанциях 100 и 200 метров.Также он многократный чемпион Европы и СССР. Валерий первый и, пожалуй, единственный спринтер, который создал тактику бега на 100 м. В течение 10 секунд ему несколько раз удалось изменить скорость бега.

Валерий Борзов

Валерий Борзов воспринял открытие звезды радостно, но считает, этот комплимент немного запоздалым.

"Конечно, мне приятно, что отметили мой вклад в развитие украинского спорта. Но, если бы проект стартовал с десяток лет назад, и звезда "загорелась" бы тогда, исход был бы другой — была бы мотивация двигаться вперед, покорять вершины... Кто знает, может результаты были бы еще выше. Мотивация и признание очень важно для спортсменов.

Это не значит, конечно, что звезд нужно давать совсем юным талантливым спортсменам, но тем, кто заслужил признание международного сообщества — однозначно нужно "зажигать" звезду!

Считаю, очень плохо, что спорт в нашей стране задвинут далеко на задний план, но радует, что есть инициативы, которые дают надежду, что это изменится. Например, проект Площадь звезд. Возможно, это стимулирует молодежь идти в спорт, покорять вершины, и упав однажды, обязательно подниматься", – говорит Валерий.

Впереди новые звезды

Напомним, Площадь звезд открыли в 2015 году по инициативе ТРЦ Gulliver при поддержке общественной организации "Спільна перемога", телеканала Music BOX, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КГГА и Украинской киноакадемии. Сегодня "Площадь звезд" – это уникальная туристическая достопримечательность, где можно не только прикоснуться к имени кумира, а и узнать много нового о выдающихся мастерах кино, искусства, музыки и спорта, внесших вклад в украинскую культуру.

Кстати, организаторы останавливаться на достигнутом не собираются. По их словам, закладка новых звезд нашим выдающимся украинцам будет продолжаться.

"Отбор звезд, которым будет открыта очередная звезда, проводится в несколько этапов. Первый – рекомендации дает экспертная комиссия, в состав которой входят представители Министерства молодежи и спорта, ОО "Совместная победа", КГГА и Gulliver. Второй – мы смотрим наличие у кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие этих деятелей в медиапространстве и в рейтингах популярности. Также проводится опрос среди общественности и посетителей ТРЦ, - говорит PR директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова. - После анализа результатов, комиссия составляет финальной список звезд".

Следующее "рождение звезд" состоится совсем скоро. Уже 1 августа на Площади появятся две новые звезды: группе "Друга рiка" и памяти Кузьмы Скрябина.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://gullivercenter.com/ru/trc-stars.

Автор: Юлия Рафальская

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