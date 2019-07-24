Кем гордится страна: Площадь звезд — знак качества украинцев
На сегодняшний день на площади можно увидеть "золотые" звезды, установленные в честь известных украинских деятелей культуры, искусства и спорта, которые прославились в Украине и далеко за ее пределами
Не так давно в Киеве появилось место признания известных украинцев – Площадь звезд. Напомним, она расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади, возле ТРЦ Gulliver. На сегодняшний день на площади можно увидеть "золотые" звезды, установленные в честь известных украинских деятелей культуры, искусства и спорта, которые прославились в Украине и далеко за ее пределами. Среди них есть как широко известные имена, такие как Богдан Ступка, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Монатик, Оля Полякова, так и имена, к примеру, спортсменов, не настолько известные широкой общественности, зато хорошо знакомые профессионалам. Как раз 3 июля Площадь звезд пополнилась новыми звездами спорта: "зажглись" звезды баскетболиста Станислава Медведенко, пловцов Яны Клочковой и Михаила Романчука, легкоатлета Валерия Борзова. С некоторыми из них мы пообщались и узнали, что они думают о проекте.
Спортивная пропаганда вместо политической
Станислав Медведенко – украинский профессиональный баскетболист, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжелого форварда. Медведенко был игроком киевского клуба "Будівельник" и стал лидером команды. В 19 лет помог своей команде выйти в финал чемпионата Украины — в трех матчах решающей серии Медведенко набирал 12,6 очка в среднем за игру. В новом сезоне Медведенко подписал контракт с баскетбольным клубом "Киев". В Суперлиге Станислав, набирая 17,2 очка в среднем за игру, привел команду к титулу чемпиона Украины. Кроме того, он был признан MVP сезона Суперлиги.
Звезде на площади Станислав обрадовался и был приятно удивлен соседству Яны Клочковой и Валерия Борзова.
"Это большая честь для меня, что моя звезда рядом с такими выдающимися спортсменами. Ее открытие стало для меня приятной неожиданностью. Когда я с семьей ехал на мероприятие, до конца не понимал, что это будет и как все будет происходить. В итоге, конечно, я был счастлив, что мои результаты высоко оценены, почувствовал гордость за свои достижения и радость, что я смог популяризировать нашу страну в мире. За признание я очень благодарен. Считаю, что организаторы сделали прекрасный проект и делают большое дело, ведь до этой Площади звезд у нас ничего подобного не было.
Надеюсь, что организаторы не остановятся на достигнутом и пойдут еще дальше — может быть, создадут, например, музей спорта. Я считаю, что роль спорта недооценена у нас в стране. И наш спорт заслуживает намного больше. Вместо этого, к сожалению, приоритеты смещены в другую сторону. Особенно на политику. Она, вместо спорта, дарит людям дух соревнования и т.д. В Америке и Европе же спорту уделяют очень много внимания. У людей идет здоровая психологическая, социальная разрядка. Люди даже думать начинают по-другому: продуктивно, созидательно. У нас же вместо этого телевизор, где спорт представлен минимально, и психоз, который выплескивается на улицы.
Должна быть, как минимум, госпрограмма по спорту и побольше таких инициаторов, как те, кто основали Площадь звезд. Они, кстати, заботятся не только о популяризации Украины и ее музыкантов, спортсменов и т.д., но и вносят вклад в наше подрастающее поколение. Площадь звезд интересна молодежи. Это, конечно, не решающий фактор для саморазвития, но многие зайдут и посмотрят по QR-коду, который ведет на страницу проекта, и прочтут о достижениях своих соотечественников.
Считаю, что нужно вести спортивную пропаганду вместо политической и создавать условия, чтобы молодежь шла в спорт", – утверждает Станислав.
Нужно возрождать культ спорта
Яна Клочкова – украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр. Участница трех летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008. Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины. На Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Яна призналась, что была рада открытию своей звезды и считает, что степень важности такого памятного знака сложно переоценить с культурной и исторической точек зрения.
"Мне было так приятно! Просто столько лет уже прошло, все уже подзабылось... А оказывается нет! Украинцы помнят, гордятся и восхищаются! Открытие звезды было таким светлым мероприятием! Мне напомнило день рождения. Все фотографировались, поздравляли меня, других спортсменов, общались. Это было искренне и по-доброму.
Считаю, это отличный проект, и хочу сказать спасибо организаторам. Они делают хорошие дела. Они мотивируют современных деятелей культуры, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, популяризируют страну в мире, поскольку все знают, что Площадь звезд — общепризнанный и любимый всеми туристический маршрут, и воспитывают новое поколение, напоминая им об известных украинцах и мотивируя подростков следовать к своей цели, своему успеху.
Если бы я, будучи молодой спортсменкой, посетила Площадь звезд, где были бы звезды моих кумиров, это меня бы однозначно мотивировало двигаться к успеху с удвоенным рвением", – говорит Яна.
Мотивировать желательно раньше
Валерий Борзов – легкоатлет-спринтер, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный призер Олимпийских игр, спортивный функционер, государственный и общественный деятель Украины. Первый и единственный советский спринтер, выигравший олимпийское золото на дистанциях 100 и 200 метров.Также он многократный чемпион Европы и СССР. Валерий первый и, пожалуй, единственный спринтер, который создал тактику бега на 100 м. В течение 10 секунд ему несколько раз удалось изменить скорость бега.
Валерий Борзов воспринял открытие звезды радостно, но считает, этот комплимент немного запоздалым.
"Конечно, мне приятно, что отметили мой вклад в развитие украинского спорта. Но, если бы проект стартовал с десяток лет назад, и звезда "загорелась" бы тогда, исход был бы другой — была бы мотивация двигаться вперед, покорять вершины... Кто знает, может результаты были бы еще выше. Мотивация и признание очень важно для спортсменов.
Это не значит, конечно, что звезд нужно давать совсем юным талантливым спортсменам, но тем, кто заслужил признание международного сообщества — однозначно нужно "зажигать" звезду!
Считаю, очень плохо, что спорт в нашей стране задвинут далеко на задний план, но радует, что есть инициативы, которые дают надежду, что это изменится. Например, проект Площадь звезд. Возможно, это стимулирует молодежь идти в спорт, покорять вершины, и упав однажды, обязательно подниматься", – говорит Валерий.
Впереди новые звезды
Напомним, Площадь звезд открыли в 2015 году по инициативе ТРЦ Gulliver при поддержке общественной организации "Спільна перемога", телеканала Music BOX, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КГГА и Украинской киноакадемии. Сегодня "Площадь звезд" – это уникальная туристическая достопримечательность, где можно не только прикоснуться к имени кумира, а и узнать много нового о выдающихся мастерах кино, искусства, музыки и спорта, внесших вклад в украинскую культуру.
Кстати, организаторы останавливаться на достигнутом не собираются. По их словам, закладка новых звезд нашим выдающимся украинцам будет продолжаться.
"Отбор звезд, которым будет открыта очередная звезда, проводится в несколько этапов. Первый – рекомендации дает экспертная комиссия, в состав которой входят представители Министерства молодежи и спорта, ОО "Совместная победа", КГГА и Gulliver. Второй – мы смотрим наличие у кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие этих деятелей в медиапространстве и в рейтингах популярности. Также проводится опрос среди общественности и посетителей ТРЦ, - говорит PR директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова. - После анализа результатов, комиссия составляет финальной список звезд".
Следующее "рождение звезд" состоится совсем скоро. Уже 1 августа на Площади появятся две новые звезды: группе "Друга рiка" и памяти Кузьмы Скрябина.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://gullivercenter.com/ru/trc-stars.
Автор: Юлия Рафальская
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кем гордится страна: Площадь звезд — знак качества украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"