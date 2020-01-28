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Киевляне могут отказаться от бумажной платежки за свет и сохранить деревья

28 января, 09:30

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Пользоваться электронными счетами - это экологично и удобно

10 тысяч киевлян перешли на электронные счета за электроэнергию, отказавшись от бумажной платежки. Такой сознательный выбор потребителей более удобен, помогает беречь деревья, а также время и средства клиентов.

Чтобы отказаться от бумажной платежки, нужно в разделе "Счета" Личного кабинета на сайте YASNO выбрать вариант "Формировать счет самостоятельно в Личном кабинете".

Пользоваться электронными счетами – это экологично и удобно.

Преимущества оплаты счетов через Личный кабинет:

  • не надо ждать почтальона со счетами – 5-го числа каждого месяца уже можно сгенерировать и оплатить счет;
  • вы контролируете все начисления и всегда уверены в состоянии своего счета;
  • платеж зачисляется мгновенно;
  • вы можете выбрать платежную систему, которая не предусматривает комиссию за проведенную оплату;
  • при необходимости можно в любой момент самостоятельно распечатать квитанцию ​​об оплате за электроэнергию.

"Мы стремимся быть прогрессивными и заботимся об окружающей среде, создавая новые возможности для дистанционного решения вопросов, связанных с энергоэффективностью и электроснабжением. Большинство вопросов уже можно решить через Личный кабинет, которым пользуются более половины клиентов в Киеве", – напомнил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Если нужна консультация, можно также дистанционно обратиться к электропоставщику по адресу kyiv@yasno.com.ua или через страницу в Facebook.

Получить консультацию и передать показания счетчика можно через контакт-центр по телефонам: (044/067/066) 277-18-18. Также передать показания за 1 минуту можно через мобильное приложение Kyiv YASNO.

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