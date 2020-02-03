"Кина не будет": в Украине закрываются кинотеатры

В Украине на 100 тысяч зрителей приходится один с четвертью кинозал

На 37 млн ​​людей в стране 187 кинотеатров. Один зал – на 100 тысяч населения. Для сравнения: в Латвии – на такое же количество людей три зала, в Эстонии – четыре, в Чехии – пять. Украина уверенно отстает.

В Украине немало сел и районных центров, где люди ни разу не были в кино. Жители Черноморска в соцсетях спорят, заменит ли телевизор вот этот момент, когда гаснет свет и перед глазами возникает герой величиной с грузовик.

На днях закрылся кинотеатр в Буче. Говорят, из-за высокой арендной платы не выдержал конкуренции с большим развлекательным центром в 15 километрах отсюда на въезде в Киев. Но преданные киноманы еще не потеряли оптимизма.

"Очень плохо, потому что в городе должен быть кинотеатр. Город развивается, строится много домов. Много детей. Хотелось бы на выходных прийти, посидеть с попкорном. Теперь будем ездить в Ирпень или в Киев", – делится одна из местных жительниц.

Буча еще долго держалась, говорит Антон Пугач – основатель крупнейшей сети кинотеатров. Этот бизнес уже оставил. А недавно заявил: почти двести райцентров в Украине не имеют ни одного кинотеатра. И не будут иметь. Потому что зрители не так уж и любят большой экран, как хотелось бы бизнесменам.

"Два посещения в год на человека. Три. Ну четыре – как в Америке. Во Франции – четыре посещения в год. Если в райцентре живет 10 тысяч человек, то 40 тысяч посещений в год не сделают рентабельным никакой кинотеатр", – говорит он.

40 тысяч билетов – 3 миллиона гривен выручки. А оборудовать зал стоит минимум пять миллионов. Сиденья, проектор, акустика. А еще свет и отопление. Продюсер считает: сохранить жизнь нерентабельным кинотеатрам могла бы местная власть – взяв на себя хотя бы коммуналку.

"Пока власть не захочет сама инвестировать в это – ничего не произойдет. Город может, допустим, вложить деньги в ремонт помещения. И тогда бизнес за одну гривну условной аренды может туда прийти", – говорит он.

"Можем средства какие-то выделить на ремонт. Если бы это помещение было нашей собственностью – льготы по арендной плате можно осуществить", – говорит Леся Сницаренко, заместитель председателя Малина.

Месяц назад она и сама ездила на мультики в столицу. В ее городе кинотеатр уже лет десять без окон и крыши. Предприниматель выкупил и ничего не вложил. Летом малинчане даже протестовали – смотрелии фильм, сидя на асфальте. Но владелец на компромисс с мэрией не идет.

"Он все время говорит о том, что будет проводить реконструкцию, ищет инвесторов. Единственный законный рычаг влияния, который мы можем применить к владельцу этого здания – это привлечь его к ответственности за нарушение правил благоустройства", – говорит Сницаренко.

С ностальгией осматривает руины Зоя Иваненко. Вспоминает: в ее 15 лет пленка доезжала даже в село.

"Индийские фильмы были самые популярные у нас. Типа "Зиты и Гиты". Митхун Чакраборти. Это были самые культовые фильмы у нас в Чоповичах. Сбегались все. А потом молодежь немного привирала. Говорили, что идем на фильм, а сами на танцы бежали", – делится воспоминаниями женщина.

Сейчас учеников к большому искусству возят автобусами Малин-Киев. Ближайший показ – в марте. К концу года комедии и боевики должна пересмотреть вся школа.

Но оказывается, и Киев – не идеал. Кинотеатр "Тампере" на массиве "Отрадный" двенадцать лет назад арендовала фирма, зарегистрированная в Панаме. Затем потихоньку приватизировала. И на днях Верховный суд подтвердил ее правоту. Решение шокировало даже прокуратуру, которая хотела вернуть риуны громаде.

"Владельцем здания всегда была территориальная громада. Киевсовет решений об отчуждении этого имущества не принимал. Верховным судом поставлена ​​точка в этой истории. Город потерял этот кинотеатр Мы с этой позицией не согласны", – говорит Надежда Максимец, спикер прокуратуры Киева.

По данным агентства "Медиа ресурсы менеджмент", в Украине на 100 тысяч зрителей – один с четвертью кинозал. Для сравнения: в Исландии таких 12. Во Франции – 9. И хотя кинорынок понемногу растет, но почему-то не в провинции.

А продавщица из Бучи Нина жалеет, что нажарила так много попкорна. Семь лет она кормила зрителей. При ней закрылись уже два кинотеатра.

Ранее киевляне, чтобы спасти кинотеатр "Киев", составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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