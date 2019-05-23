Климатизация объектов недвижимости: современные требования(видео)

22 мая 2019 года в пресс-центре "Сегодня" состоялось видео-интервью на тему "Климатизация объектов недвижимости: современные требования"

В мероприятии приняли участие эксперты климатического рынка Украины:

- Владимир Степура – Директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора DAIKIN в Украине

- Олег Корниенко – Руководитель отдела промышленной вентиляции компании "Ликонд".

Эксперты рассказали о том, что входит в понятие "качество воздуха", о важности создания комфортного климата в помещениях коммерческого (торговые и офисные центры), общественного (аэропорты, вокзалы и др.) и промышленного (склады, предприятия) назначения, о современных технологиях в сфере климатической техники, о важности сервисного обслуживания и др. Спикеры также рассказали о типичных проблемах и задачах, которые возникают в ходе оснащения крупных объектов недвижимости климатической техникой.

Информационная справка:

Компания ЛИКОНД успешно работает на климатическом рынке Украины более 18 лет, поставляет широкий спектр оборудования от мировых лидеров в производстве климатической техники – компаний DAIKIN (Япония) и HOVAL (Лихтенштейн): системы кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления, тепловые насосы и холодильное оборудование для зданий и помещений жилого, общественного, коммерческого и промышленного назначения.

Корпорация DAIKIN (DAIKIN Industries Ltd) – мировой лидер в производстве климатической техники, компания основана в 1924 г. в г. Осака (Япония). Сегодня DAIKIN присутствует на всех континентах, имеет более 90 производственных площадок в 12-ти странах мира. В Европе современные заводы DAIKIN размещены в Бельгии, Чехии, Италии, Германии, а европейская штаб-квартира DAIKIN Europe N.V. находится в Остенде (Бельгия).

ЛИКОНД является официальным дистрибьютором DAIKIN в Украине, непосредственно сотрудничая с европейской штаб-квартирой DAIKINEuropeN.V. Все оборудование поставляется в Украину по прямым контрактам с заводами-производителями, с прохождением всех необходимых таможенных процедур. На всю технику распространяется официальная заводская гарантия. В течение многих лет создана развитая дилерская сеть, насчитывающая несколько сотен предприятий по всей территории Украины и постоянно растет вместе с ростом компании ЛИКОНД. Кроме того, в городах Днепр, Одесса, Харьков работают филиалы и региональные представители ЛИКОНД.

Используя накопленный опыт и широкий ассортимент надежного и высокоэффективного оборудования, компания ЛИКОНД готова предложить комплексные решения в области кондиционирования, вентиляции, отопления и холодоснабжения, которые максимально соответствуют требованиям Заказчика и обеспечивают эффективное использование его капиталовложений, материальных и человеческих ресурсов. Компания ЛИКОНД осуществляет консультации и помощь по подготовке проектов модернизации систем кондиционирования, вентиляции, отопления и холодоснабжения, подбор оборудования под конкретные задачи и требования Заказчика, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования, обучение технических специалистов. Больше информации– на сайте www.leacond.com.ua

















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