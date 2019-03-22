Климец: "Украина – страна-должник МВФ, в которой нет СЭЗ наравне с Чадом, ЮАР, Гвинеей, Камеруном, Афганистаном и Косово"

В интервью "Сегодня" директор Института Свободных экономических зон Павел Климец рассказал о работе института и о том, в каких странах в мире нет СЭЗ и ТПР

Климец: "Украина – страна-должник МВФ, в которой нет СЭЗ наравне с Чадом, ЮАР, Гвинеей, Камеруном, Афганистаном и Косово" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ab/139/5c93ab139fbce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ab/139/5c93ab139fbce.jpg 2019-03-22T12:48:00+02:00 Украина В интервью «Сегодня» директор Института Свободных экономических зон Павел Климец рассказал о работе института и о том, в каких странах в мире нет СЭЗ и ТПР

По словам директора Института Свободных экономических зон, сейчас ИВЕЗ подписывает договоры о сотрудничестве с теми, кто заинтересован в перезапуске СЭЗ и ТПР, они не хотят публично заявлять свою позицию, боясь оказаться "против течения".

В 2005 году произошла отмена всех льгот для Специальных Экономических Зон и Территорий Приоритетного Развития. На бумаге эти СЭЗ и ТПР до сих пор существуют. Инвесторам были обещаны специальные условия на протяжении 20, 30 и даже 60 лет. В ряде случаев на этих территориях до сих пор работают те предприятия, которые были созданы благодаря этому инструменту тогда. Нынешнее руководство страны в неформальных беседах – против возобновления льгот, ссылаясь на якобы позицию МВФ. Собственники и руководители предприятий, а также мэры городов считают, что возобновление преференций в любом формате помогло бы резко улучшить экономическую ситуацию.

"Я специально попросил экспертов найти мне информацию, какие страны сотрудничают с МВФ, в смысле кредитуются, и в каких функционируют СЭЗ. Украина в одном списке с Чадом, ЮАР, Гвинеей, Камеруном, Афганистаном, Косово, Боснией и Герцоговиной – странами, не имеющими СЭЗ. А, например, Португалия, которая в 2018 году вместе с Грецией и Украиной вошла в тройку лидеров по долгам МВФ, успешно развивает три самые большие СЭЗ в ЕС и является 11-й после США, Франции, Австралии, России, Японии, Новой Зеландии, Великобритании, Бразилии и Чили в мире по площади СЭЗ. Я вам скажу – это заставляет крепко задуматься и еще больше лоббировать инструмент СЭЗ, при том, что лично мне или, как говорят, "под меня", я создавать СЭЗ не собираюсь. Посмотрите эту говорящую между строк таблицу

Но, с другой стороны, в Меморандуме с МВФ есть размытая формулировка о том, чтобы не давать преференций, но прямого запрета нет, так что это, видимо, больше позиция нынешнего руководства экономического блока правительства", - заявил Павел Климец в интервью "Сегодня".

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