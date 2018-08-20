Ко Дню Независимости пограничники ужесточат меры безопасности

Сегодня, 12:43

Пограничники усилят контроль как на пунктах пропуска на госранице, так и на КПВВ на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом

Фото: пресс-службе ГПСУ
Фото: пресс-службе ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усилит меры безопасности на государственной границе в дни празднования Дня Государственного флага и 27-й годовщины Дня Независимости Украины, заявили в ГПСУ.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, меры по обеспечению безопасности и порядка будут осуществляться как на пунктах пропуска на госгранице, так и на КПВВ на линии разграничения в районе ООС и на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

"Пограничники постоянно будут проводить мониторинг оперативной ситуации и будут учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы. Для этого все направления границы будут усилены дополнительными нарядами. Во время передвижения людей и транспортных средств будет проводиться подробная обзорная работа", – рассказали в ГПСУ.

Пограничники отметили, что к проверке будут привлекать кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. Также будут тщательно проверять документы лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи границы.

"Для предотвращения и недопущения провокаций пограничники будут действовать в тесном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины", – отметили в ГПСУ.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.

А в выходные в столице прошла первая из двух вечерних репетиций парада, который состоится 24 августа, в День Независимости. По данным Минобороны, в этот раз по главной улице прошли 4,5 тысячи военнослужащих и проехали 250 единиц техники
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"Сегодня"

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