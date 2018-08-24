Самые значимые книги, написанные в Украине за последние 27 лет

Накануне праздника мы вспомнили самых значимых лауреатов национальной премии имени Тараса Шевченко в области литературы за годы независимости нашей страны

1993 год: "Орлиная балка" Николай Руденко

Бавший член КПСС, секретарь СПУ, диссидент и глава Украинской Хельсинкской группы написал роман в духе соцреализма, в котором устами героев — донецких рабочих — осуждал правящую партию страны.

1994 год: "Падение древней столицы" Александр Лупий

В книге показаны попытки князей Даниила Галицкого, Василька Волынского и Михаила Черниговского создать коалицию с европейскими правителями против татаро-монгольского нашествия в 1239—1240 годах.

1995 год: "Блудные сыны Украины" Евгений Сверстюк

Сборник эссе, литературно-критических статей и выступлений автора, посвященных возрождению духовности и морально-этическим проблемам, которые были запрещены во времена СССР.

1996 год: "Вечный Иван" Виктор Миняйло

Этот роман — своего рода протест автора против "охохления" украинцев. Герой книги, украинский крестьянин, возвышается над "пришельцами"-угнетателями и своими денационализированными земляками.

1998 год: "Сторонець" Роман Андрияшик

Главный герой книги — украинский писатель романтического направления Юрий Федькович, который жил и творил в середине XIX века и стал предвестником украинского национального возрождения на Буковине.

2000 год: "Тропинки-дороги" Иван Гнатюк

В книге рассказана тяжелая судьба автора — участника национально-освободительной борьбы 40-х годов, узника сталинских лагерей. Показана эпоха, в которой ему было суждено жить и бороться.

2004 год: "Если забуду тебя, Иерусалим. Гоголь и Шевченко" Юрий Барабаш

Это монография, в которой автор пытается проанализировать и сравнить жизненный и творческий путь таких знаковых для украинской культуры писателей, как Тарас Григорьевич Шевченко и Николай Васильевич Гоголь.

2005 год: "Сладкая Даруся" Мария Матиос

В драме, состоящей из трех частей, описана тяжелая жизнь немой и сумасшедшей девушки Даруси в горном селе во времена советской власти, ее любовные отношения со странным парнем Иваном и жизнь ее родителей.

2006 год:"Лучистые силуэты" Игорь Качуровский

Сборник литературоведческих исследований, в которых автор знакомит читателя с малоизвестными мастерами украинского слова. Среди них — писатели украинской диаспоры поколения Второй мировой войны.

2007 год: "Василь Стус: жизнь как творчество" Дмитрий Стус

Сын поэта Василия Стуса, Дмитрий, пытается найти причину славы своего отца. Дело в творчестве или героике жизни? На эти и другие вопросы ищет ответы Дмитрий, делясь воспоминаниями о своем отце.

2008 год: "Эпизодическая память" Любовь Голота

У героини романа умирает мать. Женщина возвращается домой в село и проводит там сорок дней. Она должна решить, что делать дальше: ехать назад, бросив пустой дом, или остаться и начать все с начала...

2009 год: "Шевченко. Мое пребывание в Москве" Владимир Мельниченко

В книге рассказывается о пребывании Тараса Григорьевича в Москве. Исследователь установил адреса, которые посещал поэт, передал атмосферу тех времен и поведал о дружбе Шевченко с Михаилом Щепкиным.

2010 год: "Слуга из Добромыля" Галина Пагутяк

У вдовы, которую считают ведьмой, рождается сын. "Байстрюк и безотцовщина", — выносит суровый приговор молва. На самом деле он — дхампир, сын ведьмы и упыря, — существо фантастической расы.

2011 год: "Иван Франко" Роман Горак, Николай Гнатив

Авторы убеждены, что жизнь Франко — пример того, как много человек в жестких условиях может сделать для других, и что без него мы сегодня не можем говорить об украинском писательстве. Об этом и книга.

2012 год: "Джуры" Владимир Рутковский

Писатель обратился к славным временам запорожских казаков и их противостоянию с татарской Ордой в борьбе за Крым. Причем главными героями трилогии являются юные оруженосцы казацкого гетмана (джуры).

2013 год: "Знак разбитого ярма" Леонид Горлач

В сборнике поэзий от "самого неизвестного из известных украинских поэтов" отражены философские размышления мастера о предназначении человека в мире, настроениях и переменах, происходящих в нашей стране.

2014 год: "Криничар" Мирослав Дочинец

Эта книга о человеческой гордости. О вере и любви. О том, что надо, несмотря ни на что, держать спину (и душу) прямо. Это история простого закарпатского парня, которому суждено было стать первым богатеем страны.

2015 год: "Не мертвое море" Юрий Буряк

Сборник, в который вошли лучшие поэзии из опубликованного (и неопубликованного) в периодике, озвученного на радио. Стихи о кладбище в провинции, Тарасе Шевченко, работе литераторов, снах, мифах и любви.

2016 год: "Путь к возрождению" Левко Лукьяненко

Многотомный труд (13 книг) диссидент Левко Лукьяненко писал 27 лет. В нем — истории о его пребывании в советском концлагере, рассуждения о национальной идее, судьбе Украины и трагедии Голодомора.

2017 год: "Подорожник с новыми стихами" Иван Малкович

По словам издателя Малковича, это сборник ему особенно дорог. "Мне было важно показать, что я еще жив, могу вынырнуть из-под тонны рукописей, показаться, глотнуть воздуха и сказать: "Я еще с вами, я еще с вами".

2018 год: "Врата Европы" Сергей Плохий

Почему российско-украинский конфликт оказывает такое сильное влияние на мировое сообщество? Что отличает украинцев от русских? Как возникла и на чем строилась идея украинской независимости? Об этом рассказывает книга.