Ко Дню Независимости: 27 украинцев, которыми мы гордимся

Мы выбрали известных и не очень, легендарных и подающих большие надежды

Владимир Хавкин

Выдающийся иммунолог, который родился в Бердянске. В конце XIX века создал первые в мире вакцины против чумы и холеры. Экспериментировал со своими лекарствами на себе.

Сергей Виноградский

Микробиолог с мировым именем. Учился в Киевской гимназии №2. Номинировался на Нобелевскую премию — по медицине (1911) и дважды по химии (1921 и 1952).

Данил " Dendi " Ишутин

Киберспортсмен мирового уровня из Львова. Многократный победитель турниров по Dota 2. Легенда игровой индустрии Гейб Ньюэлл назвал Ишутина "самым харизматичным игроком на планете".

Яков Гнездовский

Художник из крохотного села Пилипче (Тернопольская область). В 60-е годы прошлого века его картины "Зимний пейзаж" и "Подсолнечник" украшали кабинет президента США Джона Ф. Кеннеди.

Александр Гурвич

Полтавский биолог в 20—30-е годы прошлого века пять раз номинировался на Нобелевскую премию по медицине и один раз по физике. Ввел понятие "биологическое поле".

Сергей Якимов

Инженер из Житомира, прошедший отбор в международный проект по колонизации Марса Mars One. Один из сотни претендентов на первый полет к Красной планете.

Томислав Матлаковский

Выходец из Жмеринки, перебравшийся в США. В 1776-м секретарь Конгресса Чарльз Томас поручил ему каллиграфическую работу во время написания Декларации независимости США.

Марина Вязовская

Украинский математик, лауреат престижных международных премий. В 2016 году решила сложнейшую проблему в геометрии — задачу об упаковке шаров в восьмимерном пространстве.

Сергей Полунин

Украинский артист балета и актер, который пять лет (2007—2012) был ведущим солистом Королевского балета в Лондоне. Дважды лауреат Национальной премии британского сообщества критиков как самый перспективный танцор.

Богдан Гаврилишин

Выдающийся экономист с мировым именем. Родился в Тернопольской области, в 21 год эмигрировал в Канаду. Один из основателей Всемирного экономического форума в Давосе, который на сегодняшний день является одной из главных неправительственных экономических организаций.

Василий "Миф" Слипак

Украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, основанной французским королем Людовиком XIV в 1669 году. Обладатель самого высокого из мужских оперных голосов — контртенора. Добровольцем принимал участие в боевых действиях на Донбассе (позывной Миф). Погиб от снайперской пули в 2016 году.

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Оксана Лынив

Первая в истории женщина-дирижер оперы в городе Грац (Австрия), которая считается второй в мире по статусу, после Венской оперы. Руководство оперы само пригласило украинку на этот пост в феврале прошлого года.

Василий Попадюк

Скрипач, которого в музыкальных кругах называют "украинским Паганини". Играет на 15 инструментах.

В 1997-м переехал в Канаду. В 2003 году принимал участие в телешоу "Большая музыкальная канадская мечта", соревнуясь с 15 тыс. других скрипачей. В финале исполнил гуцульскую мелодию, занял второе место.

Татьяна Яловчак

Первая украинка, попавшая в 2017 году в "Клуб семи вершин". Она поднялась на высочайшие горы всех континентов: Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, Эльбрус, пик Винсон, Пунчак-Джая и Косцюшко.

Юрий Ильенко

Один из самых известных украинских режиссеров. За поэтический фильм "Белая птица с черной отметиной" (1971) получил Медаль мира ООН и награду Международного кинофестиваля в Соррентино. Снятая им по сценарию Сергея Параджанова драма "Лебединое озеро. Зона" получила приз кинокритиков в Каннах.

Евгений Мамут

Харьковский инженер, стоявший у истоков голливудской индустрии спецэффектов. Мамут приложил руку к таким кинохитам, как "Звездный десант", "Судья Дредд" и "Матрица". За невидимость инопланетянина в фильме "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером получил "Оскар" (1987).

Дарья Билодид

Семнадцатилетняя дзюдоистка считается одной из сильнейших на планете в своей весовой категории (до 48 кг). Первую "взрослую" медаль получила в 2017-м, завоевав "золото" на открытом Континентальном кубке в Праге. В том же году стала чемпионом Европы по дзюдо. А в этом Билодид уже успела победить на турнирах в Париже, Тунисе и Загребе.

Серж Лифарь

Родившийся в Киеве Лифарь прославился как великолепный танцор во Франции. Обладатель "Оскара" и ордена Почетного легиона (1983). Основал Парижский университет хореографии.

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Кирилл Шевченко

Один из самых молодых гроссмейстеров в мире и самый молодой в Европе. Звание получил в 2017 году, когда ему было 15 лет. Первые шахматы попросил у своей бабушки на Новый год в три года.

Игорь Вовковинский

Эмигрировал в США в 7 лет, а в 2010-м попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий житель Штатов (234,5 см). Получил известность благодаря эпизодической роли в фильме "Безбрачная неделя", появившись в футболке с надписью "Самый большой поклонник Обамы".

Анна и Мария Музычук

Сестры — украинские шахматистки. Обе обладательницы титула гроссмейстер. Младшая, Мария, завоевала звание чемпиона мира в 2015 году, а Анна — многократная чемпиона мира и Европы.

Алексей Пахунов

Программист, с 2013 года работает в компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Был ответственным за посадку ракеты Falcon 9 в 2015-м.

Макс Левчин

Программист родом из Киева. Один из создателей крупнейшей системы электронных платежей PayPal, член совета директоров Yahoo! Состояние оценивается в $300 млн.

Александр "s1mple" Костылев

Профессиональный игрок в компьютерную игру CS:GO. Считается одним из лучших киберспортсменов мира. С 2014 года заработал на играх больше $300 тыс.

Владимир Горовиц

Один из величайших пианистов в истории музыки. Родился в Бердичеве в 1903-м, жил в Штатах. Обладатель 25 премий "Грэмми". После визита в Великобританию запомнился фразой: "Я из Украины и покажу этим англичанам, что такое темп".

Иван Богдан

Считается первым украинцем, ступившим на землю Северной Америки. Родился в Коломые, а в 1608 году переехал в США. Был врачом и корабельным плотником.