Ко Дню Независимости: 27 украинцев, которыми мы гордимся

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Мы выбрали известных и не очень, легендарных и подающих большие надежды

Ко Дню Независимости: 27 украинцев, которыми мы гордимся

Владимир Хавкин

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Выдающийся иммунолог, который родился в Бердянске. В конце XIX века создал первые в мире вакцины против чумы и холеры. Экспериментировал со своими лекарствами на себе.

Сергей Виноградский

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Микробиолог с мировым именем. Учился в Киевской гимназии №2. Номинировался на Нобелевскую премию — по медицине (1911) и дважды по химии (1921 и 1952).

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Данил "Dendi" Ишутин

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Киберспортсмен мирового уровня из Львова. Многократный победитель турниров по Dota 2. Легенда игровой индустрии Гейб Ньюэлл назвал Ишутина "самым харизматичным игроком на планете".

Яков Гнездовский

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Художник из крохотного села Пилипче (Тернопольская область). В 60-е годы прошлого века его картины "Зимний пейзаж" и "Подсолнечник" украшали кабинет президента США Джона Ф. Кеннеди.

Александр Гурвич

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Полтавский биолог в 20—30-е годы прошлого века пять раз номинировался на Нобелевскую премию по медицине и один раз по физике. Ввел понятие "биологическое поле".

Сергей Якимов

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Инженер из Житомира, прошедший отбор в международный проект по колонизации Марса Mars One. Один из сотни претендентов на первый полет к Красной планете.

Томислав Матлаковский

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Выходец из Жмеринки, перебравшийся в США. В 1776-м секретарь Конгресса Чарльз Томас поручил ему каллиграфическую работу во время написания Декларации независимости США.

Марина Вязовская

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Украинский математик, лауреат престижных международных премий. В 2016 году решила сложнейшую проблему в геометрии — задачу об упаковке шаров в восьмимерном пространстве.

Сергей Полунин

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Украинский артист балета и актер, который пять лет (2007—2012) был ведущим солистом Королевского балета в Лондоне. Дважды лауреат Национальной премии британского сообщества критиков как самый перспективный танцор.

Богдан Гаврилишин

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Выдающийся экономист с мировым именем. Родился в Тернопольской области, в 21 год эмигрировал в Канаду. Один из основателей Всемирного экономического форума в Давосе, который на сегодняшний день является одной из главных неправительственных экономических организаций.

Василий "Миф" Слипак

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Украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, основанной французским королем Людовиком XIV в 1669 году. Обладатель самого высокого из мужских оперных голосов — контртенора. Добровольцем принимал участие в боевых действиях на Донбассе (позывной Миф). Погиб от снайперской пули в 2016  году.

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Оксана Лынив

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Первая в истории женщина-дирижер оперы в городе Грац (Австрия), которая считается второй в мире по статусу, после Венской оперы. Руководство оперы само пригласило украинку на этот пост в феврале прошлого года.

Василий Попадюк

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Скрипач, которого в музыкальных кругах называют "украинским Паганини". Играет на 15 инструментах. 

В 1997-м переехал в Канаду. В  2003  году принимал участие в телешоу "Большая музыкальная канадская мечта", соревнуясь с 15 тыс. других скрипачей. В финале исполнил гуцульскую мелодию, занял второе место.

Татьяна Яловчак

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Первая украинка, попавшая в 2017 году в "Клуб семи вершин". Она поднялась на высочайшие горы всех континентов: Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, Эльбрус, пик Винсон, Пунчак-Джая и Косцюшко.

Юрий Ильенко

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Один из самых известных украинских режиссеров. За поэтический фильм "Белая птица с черной отметиной" (1971) получил Медаль мира ООН и награду Международного кинофестиваля в Соррентино. Снятая им по сценарию Сергея Параджанова драма "Лебединое озеро. Зона" получила приз кинокритиков в Каннах.

Евгений Мамут

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Харьковский инженер, стоявший у истоков голливудской индустрии спецэффектов. Мамут приложил руку к таким кинохитам, как "Звездный десант", "Судья Дредд" и "Матрица". За невидимость инопланетянина в фильме "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером получил "Оскар" (1987).

Дарья Билодид

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Семнадцатилетняя дзюдоистка считается одной из сильнейших на планете в своей весовой категории (до 48 кг). Первую "взрослую" медаль получила в 2017-м, завоевав "золото" на открытом Континентальном кубке в Праге. В том же году стала чемпионом Европы по дзюдо. А в этом Билодид уже успела победить на турнирах в Париже, Тунисе и Загребе.

Серж Лифарь

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Родившийся в Киеве Лифарь прославился как великолепный танцор во Франции. Обладатель "Оскара" и ордена Почетного легиона (1983). Основал Парижский университет хореографии.

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Кирилл Шевченко

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Один из самых молодых гроссмейстеров в мире и самый молодой в Европе. Звание получил в 2017 году, когда ему было 15 лет. Первые шахматы попросил у своей бабушки на Новый год в три года.

Игорь Вовковинский

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Эмигрировал в США в 7 лет, а в 2010-м попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий житель Штатов (234,5 см). Получил известность благодаря эпизодической роли в фильме "Безбрачная неделя", появившись в футболке с надписью "Самый большой поклонник Обамы".

Анна и Мария Музычук

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Сестры — украинские шахматистки. Обе обладательницы титула гроссмейстер. Младшая, Мария, завоевала звание чемпиона мира в 2015 году, а Анна — многократная чемпиона мира и Европы.

Алексей Пахунов

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Программист, с 2013 года работает в компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Был ответственным за посадку ракеты Falcon 9 в 2015-м.

Макс Левчин

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Программист родом из Киева. Один из создателей крупнейшей системы электронных платежей PayPal, член совета директоров Yahoo! Состояние оценивается в $300 млн.

Александр "s1mple" Костылев

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Профессиональный игрок в компьютерную игру CS:GO. Считается одним из лучших киберспортсменов мира. С  2014  года заработал на играх больше $300 тыс.

Владимир Горовиц

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Один из величайших пианистов в истории музыки. Родился в Бердичеве в 1903-м, жил в Штатах. Обладатель 25 премий "Грэмми". После визита в Великобританию запомнился фразой: "Я из Украины и покажу этим англичанам, что такое темп".

Иван Богдан

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Считается первым украинцем, ступившим на землю Северной Америки. Родился в Коломые, а в 1608 году переехал в США. Был врачом и корабельным плотником.
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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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