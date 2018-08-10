Ко Дню рождения Кузьмы Скрябина канал "Украина" и украинская служба "Радио Свобода" готовят спецпроект

Сегодня, 14:14

Спецпроект "Кузьма. Недосказанное" – это воспоминания близких и друзей о жизни и мечтах Андрея Кузьменко

Андрей Кузьменко. Фото: joinfo.ua
Андрей Кузьменко. Фото: joinfo.ua

17 августа, в День рождения лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, канал "Украина" покажет спецпроект "Кузьма. Недосказанное" о малоизвестных страницах жизни артиста. Спецпроект подготовлен совместно с украинской службой "Радио Свобода".

17 августа Андрею Кузьменко, который трагически погиб в феврале 2015 года, исполнилось бы 50 лет. Сам же артист никогда дней рождения не отмечал, но умел поздравить сам себя легко и с юмором.

"Андрійку, я тебе вітаю дуже, себе з Днем народження. Бажаю тобі не загнутися ще в наступному році. Щось троха ще нормального придумати разом. Взагалі бути нормальним пацаном, щоб планка не сильно впала з твоєї голови і більш-менш не було соромно що ти робиш і показуєш людям", – Андрей Кузьменко, поздравления с архивных кадров.

Сегодня еще далеко не все известно о личной жизни, творчестве, карьере Кузьмы "Скрябина". Спецпроект "Кузьма. Недосказанное" – это воспоминания родителей, жены, друзей и коллег артиста о жизни, о делах, планах и мечтах, которые Андрею не суждено было воплотить в жизнь.

"Я горд за своего сына. Потому что он прожил короткую, но достойную жизнь", – говорит отец Андрея, Виктор Кузьмич.

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О патриотизме Кузьмы, его таланте и харизматичности будут говорить друзья лидера группы "Скрябин" – Ирина Билык, Александр Пономарев, музыкальный продюсер Владимир Бебешко и другие.

"Я думаю, что Андрей свою миссию до конца не выполнил. Знаете, почему? Потому что он – патриот Украины. Настоящий. И переживал за нашу страну. Большую часть у него занимала политика и все, что у нас творилось и творится сейчас. Он ездил в госпиталь, помогал ребятам и никогда не афишировал. Он запрещал афишировать свои добрые дела", – говорит музыкальный продюсер Владимир Бебешко.

Также в проекте прозвучат песни Кузьмы – любимая музыка миллионов украинцев, которую мы будем слушать и напевать еще много лет.

Смотрите на канале "Украина" в пятницу, 17 августа, в 10.30 спецпроект "Кузьма. Недосказанное", посвященный лидеру группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.
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