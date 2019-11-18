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Когда и как сэкономить в аптеке?

18 ноября, 11:12

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Составьте список важных товаров и не медлите с покупкой

Креативные идеи требуют вдохновения и хорошего самочувствия. Вспомните о витаминах и противовирусных средствах, проверьте, есть ли все необходимое в домашней аптечке. Если запасов недостаточно, посетите роботизированную аптеку "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия". Там как раз действует акция "Крути колеса від цінового стресу"* со скидками до 25% на витамины, детское питание, медицинские изделия, лекарства.

Спросите у провизора, сколько сможете сэкономить на конкретном товаре. Но есть важное условие: акция продолжается только осенью: с 1 октября по 30 ноября 2019 года. Составьте список важных товаров и не медлите с покупкой.

Когда планируете путешествие, сложите в чемодан одежду по погоде и домашнюю аптечку. Если определенных средств не хватает, приобретите их сейчас, пока действует акция и можно экономить до 25% на покупках. Вы потратите в аптеке меньше, поэтому останется больше средств на впечатления.

Еще роботизированные фармбренды "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка" и "Аптека АНЦ" предлагают делать предварительный заказ. Например, можете составить список будущих покупок по дороге домой или на работу. Чтобы сделать предварительный заказ, позвоните по номеру справки: 5900. Затем заберите покупки в ближайшей роботизированной аптеке. Так вы не забудете приобрести что-то важное для себя или родных.

Напоминаем, аптечным товарам не обязательно быть сегодняшними, чтобы приносить людям пользу. Например, можете сейчас приобрести детское питание, которое подарите в следующем месяце. Акция завершится 30 ноября этого года. Вы можете сэкономить до 25% средств сейчас или потом платить как всегда.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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