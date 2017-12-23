Комиссия определила претендентов на должность судьи КСУ – АП

Сегодня, 18:13

Первым в списке, составленным приоритетности, стоит Сергей Головатый

Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент, определила шесть претендентов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно сообщению, сегодня комиссия порекомендовала на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек.

Отмечено, что фамилии кандидатов указаны по приоритетности: первым указано Сергея Головатого. Далее следуют Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Также сообщается, что всех кандидатов комиссия отобрала "по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, результатам специальной проверки и собеседования".

Напомним, что 13 ноября победитель на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ) по квоте съезда судей Виктор Городовенко заявил, что КСУ сможет приступить к полноценной работе только после того, как со своими кандидатурами определятся Верховная Рада и президент УкраиныОб этом он заявил, комментируя факт, что с начала текущего года КС не в состоянии принять ни одного решения.

 
комиссия, КСУ, кандидатуры

Вы сейчас просматриваете новость "Комиссия определила претендентов на должность судьи КСУ – АП". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: из открытых источников

Новоизбранный судья Конституционного суда рассказал, когда заработает КСУ

13 Ноября, 17:56

По его словам, только после полного наполнения кадровым потенциалом Конституционный суд сможет начать полноценную работу

Одесса

Комиссия «ударит» по коррупции. Фото: motto.net.ua

В Одессе создали комиссию по борьбе с коррупцией в органах МВД

10 Октября, 21:15

Присоединиться к работе комиссии могут и общественные активисты
Загрузка...

Власть

Фото: архив

Выборы директора заповедника" Киево-Печерская лавра" оказались под угрозой срыва

31 Августа, 20:53

Конкурсная комиссия не смогла выслушать презентации кандидатов, заседание отменили, не пришли четверо из девяти членов комиссии

Украина

Скоро начнется отбор кандидатов в КСУ. Фото: РБК-Украина

Стало известно, когда будут выбирать членов Конституционного суда

8 Сентября, 11:35

Членов КСУ будут выбирать на конкурсной основе и заявки начнут принимать с 7 октября
Загрузка...