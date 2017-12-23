Комиссия определила претендентов на должность судьи КСУ – АП

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент, определила шесть претендентов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно сообщению, сегодня комиссия порекомендовала на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек.

Отмечено, что фамилии кандидатов указаны по приоритетности: первым указано Сергея Головатого. Далее следуют Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Также сообщается, что всех кандидатов комиссия отобрала "по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, результатам специальной проверки и собеседования".

Напомним, что 13 ноября победитель на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ) по квоте съезда судей Виктор Городовенко заявил, что КСУ сможет приступить к полноценной работе только после того, как со своими кандидатурами определятся Верховная Рада и президент Украины. Об этом он заявил, комментируя факт, что с начала текущего года КС не в состоянии принять ни одного решения.