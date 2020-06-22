Компания Miraton благодарит своих клиентов за активное участие в борьбе с коронавирусом

В 2020 году мир неожиданно столкнулся с пандемией COVID-19. В один момент жизнь изменилась, и человечеству пришлось приспосабливаться к новому ее укладу. Люди столкнулись с ограничениями, экономика перестроилась, бизнес стал более социально ответственным. Обувная компания Miraton не осталась в стороне. Эффективные слаженные действия медицинских учреждений, властей, населения и бизнеса обязательно приведут к победе над коронавирусом.

Помощь медикам от обувной компании Miraton

Корпоративные социальные возможности больше, чем индивидуальные. Только объединившись, мы сможем быстро вернуться к привычному ритму жизни. Бизнес национального и регионального масштаба взял борьбу с инфекцией в свои руки.

Сейчас самое важное для Украины – помощь обществу для защиты от COVID-19, а также личная ответственность каждого.

Социальная ответственность – то, что поможет противостоять пандемии

В сложившейся трудной для всех ситуации особого внимания требует оснащение медицинских учреждений средствами, которые необходимы для лечения и предупреждения заражения. Предоставленная неравнодушными украинскими компаниями помощь дала возможность медицине более качественно и эффективно противостоять вирусу.

"Миратон" говорит спасибо каждому покупателю за поддержку весенней инициативы, в рамках которой 5% от суммы каждой покупки перечислялись не на бонусный счет, а в фонд, направленный на противостояние COVID-19. Также часть средств была собрана сотрудниками компании, еще часть предоставила компания Miraton.

Какая помощь была оказана одесским медицинским учреждениям

Благодаря собранным средствам в рамках инициативы "Миратон" оказана необходимая помощь для защиты медицинского персонала, в частности, в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу (апрель, май) и Одесскую городскую детскую больницу №2 (июнь) были переданы:

респираторы (с угольным фильтром, противовирусные образцов KN95 и N95);

защитные очки;

комбинезоны (стерильные с высокой степенью защиты и нестерильные);

одноразовые перчатки;

трехслойные маски.

Соцпомощь компании Миратон

Для эффективного и успешного лечения тех, кто был инфицирован COVID-19, были закуплены и переданы в медицинское учреждение необходимые медикаменты и одноразовые шприцы.

Новый уклад жизни – возможность подумать над обновлением гардероба

Привычная жизнь изменилась, но в этом есть множество плюсов. Появилось свободное время на себя, которое лучше всего потратить на ревизию гардероба и продумать свои летние луки. А в их составлении поможет новая коллекция ТМ Miraton – сети мультибрендовых магазинов женской и мужской обуви, средств по уходу за ней, а также аксессуаров, бижутерии и косметики. В каталоге представлены товары известных брендов и разработки собственного дизайн-бюро, высокого качества по выгодным ценам. В нынешнем сезоне особенно актуальной является массивная обувь, разноцветные кроссовки, также в моде всегда остается классика. В Miraton вы найдете модели самых разнообразных стилистических направлений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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