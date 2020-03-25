Конфискованные на границе защитные средства отдадут медикам

Все конфискованные на таможне медицинские средства бесплатно передадут больницам.

Речь идет о защитных костюмах, халатах, респираторах, перчатках и очках. Соответствующее решение приняло сегодня правительство Украины. С началом пандемии коронавируса контрабанда такой продукции значительно возросла. Только 13 марта с Украины попытались вывезти полторы тонны медицинских масок.

14 марта, на границе с Польшей пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны.

По информации пресс-службы ГПСУ, мужчина на автомобиле Renault направлялся из Украины в одну из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR".

На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила контрабандистов, которые пытались вывезти из страны партию медицинских халатов. Эти товары в связи с распространением в стране коронавируса запретили экспортировать.

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О том, что такой конфискат не должен лежать на складе как вещественное доказательство, и что его должны передать медикам, накануне в эфире телеканала "Украина 24" заявил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Это можно сделать очень быстро. Потому что это сегодня дефицит, особенно для медиков, находящихся на передовой, нет сейчас защитных средств. У пенсионеров ничего нет. И поэтому суды должны в течение 24 часов принимать решение о конфискации и передаче на нужды больниц, на областные и районные администрации, на социальные службы, которые дальше будут передавать это людям, находящимся в зоне риска", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Ранее "Сегодня" писали, что Кабинет министров Украины поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

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