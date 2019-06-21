Конгресс США поддержал выделение 700 млн долларов для Украины

Среди выделенных средств часть денег пойдет на предоставление летального оружия

Конгресс США. Фото: Facebook

В Палате представителей Конгресса США были приняты проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины.

Как сообщает посольство США в Украине, проект закона "Об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2020 год" предусматривает помощь на безопасность Украины в размере 250 млн долларов.

Из этой суммы 50 млн должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Так, по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств было предусмотрено 445,7 млн долларов.

Эта сумма включает ассигнования для предоставления Украине помощи по программе "Международное военное финансирование".

"Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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