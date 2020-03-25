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Контакт-центр Укргазбанка гарантирует бесперебойную поддержку клиентов в режиме 24/7

25 марта, 12:02

Актуально

Специалисты контакт-центра за считанные минуты помогут осуществить банковские операции и предоставят подробную информацию о новых программах и продуктах

Сейчас все операторы контакт-центра государственного Укргазбанка успешно переведены на дистанционную работу, чтобы минимизировать социальные контакты и риск заражения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Такие меры сохранят здоровье сотрудников банка и гарантируют бесперебойную круглосуточную поддержку его клиентов. Поэтому все клиенты государственного Укргазбанка, не выходя из дома, а только позвонив в контакт-центр, могут:

  • открыть депозит;
  • пополнить депозит и карточку "ПРО-Запас";
  • заказать дополнительную платежную карту к счету;
  • подключить услугу регулярного платежа по карте "ПРО-Запас".

Специалисты контакт-центра Укргазбанка за считанные минуты помогут осуществить банковские операции, а в случае необходимости предоставят подробную информацию о новых программах и продуктах.

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Все депозиты, которые дистанционно открываются операторами контакт-центра передаются на отделение, за которым закреплен текущий/карточный счет, с которого перечисляются средства.

Во время действия ограничительных мероприятий, направленных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, банк настоятельно рекомендует пользоваться дистанционными каналами доступа к банковским продуктам Укргазбанка, минимизируя тем самым физическое посещение отделений, а именно: мобильным приложением "Экобанк онлайн", круглосуточным контакт-центром и чат-ботами в мессенджерах Facebook, Viber или Telegram, а также Клиент интернет-банкингом для юридических лиц.

Понимая, что в результате существенного снижения уровня бизнес-активности в период действия карантина предприниматели требуют особого внимания, Укргазбанк обеспечивает их круглосуточной онлайн-поддержкой через свой контакт-центр, который специализируется именно на оперативном реагировании и решении актуальных потребностей представителей малого и среднего бизнеса, предоставляет их профессиональную консультацию по вопросам относительно пользования банковскими кредитными продуктами и депозитным программам в текущей ситуации и тому подобное. Специалисты контакт-центра всегда готовы оказать профессиональную и профессиональную консультацию украинскийм предпринимателям по телефону: (044) 494 09 70.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Укргазбанк коронавирус

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