Контроль систем WiM ужесточат конфискацией машин за перегруз – экс-чиновник МИУ

В Украине перезрел вопрос принятия закона о конфискации машин за превышение весовых нормативов. Параллельно с внедрением систем WiM (Weight-in-Motion) Верховная Рада до конца года должна принять законопроект о повышении штрафов за "перегруз" в 10 раз и конфискацию машин за повторное нарушение, – заявил бывший начальник Департамента автотранспорта Мининфраструктуры Украины Роман Хмиль. По его словам, 90% дорог в Украине систематически уничтожаются грузовым транспортом и даже самые современные дорожные ремонты без жесточайшей системы контроля весовых норм – напрасная трата средств.

"Один грузовик причиняет вред дороге, как 1000 легковых автомобилей. У нас два врага дорог – грузовики и дождь зимой. Особенно остро эта проблема стоит в южных регионах и западных. В радиусе 300-500 километров от морских портов аграрии возят свою продукцию грузовиками. Раньше возили железной дорогой, а сегодня автотранспортом, поскольку отсутствует контроль на дорогах. Дороги уничтожаются за год и аграрии прибегают, требуя "восстановить дороги за госсчет". Но они сознательно их уничтожают, потому что им выгодно экономически", – сказал Хмиль.

Он отметил, что комплексы WiM кардинально решают проблему с перегрузами. Однако, без публичности данных взвешивания вся затея с их массовым внедрением в Украине обречена, считает экс-чиновник. По его словам, система Укртрансбезопасности крайне коррумпирована и единственный способ вылечить эту "болезнь" – через непрерывный публичный онлайн контроль за работой мобильных и стационарных пунктов взвешивания.

"Водитель грузовика, останавливаясь, вкладывает в документы 200, 500, 1000 грн и едет дальше. Основная точка коррупции – стационарные веса. Если там поставить систему, которая будет вести трансляцию в Интернет – все, что там происходит, а также передавать данные взвешивания на сервер общественности, чтобы эта информация публично распространялась, только тогда это будет независимая система", – считает Хмиль.

По словам бывшего руководителя Департамента автотранспорта МИУ, в Украине систему контроля весовых норм "тормозят" на самом верху, поскольку законопроект о повышении штрафов за перегрузы и конфискацию машин подан давно, однако депутаты его игнорируют. По существующему же механизму в Украине собирается не более 10% от выписанных инспекторами штрафов.

"В Европе минимальный штраф – 5 тысяч евро за первое нарушение и конфискация машины за второе. В Германии – 10 тысяч евро минимальный штраф. В Польше – 1,5 тысячи, за второе – 5 тысяч, в третий раз – конфискация. В Украине штраф выписывают за пройденный маршрут. Длинные маршруты редкость и в основном штраф ограничивается суммой в 500-700 евро", – рассказал экс-чиновник.

Он добавил, что WiM крайне эффективны, однако в украинских реалиях их эффективность необходимо дополнить публичностью данных. В этом вопросе действия Мининфраструктуры могут действительно кардинально изменить ситуацию на украинских дорогах.

Напомним, Мининфраструктуры планирует открыть общественности данные взвешивания систем WiM, которые способны транслировать онлайн информацию по всему трафику.

При этом WiM выделяют перегруженные машины из общего потока, передавая фото автомобиля на пункт контрольного взвешивания. До конца года за средства ЕБРР в Украине установят 6 первых конструкций WiM на шести дорогах.