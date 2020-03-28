Коронавирус теряет свою активность – представитель МОЗ Украины

Коронавирус, с точки зрения своих свойств, теряет свою активность, заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, вирус, который возник в Ухане и уже дошел до европейских государств и в США, меняет свою структуру и свои свойства. Он будет меняться и дальше. Он уменьшает свою активность. И к тому же, он меняет свои свойства – он все больше приближается к обычному гриппу", – заявил и. о. генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

При этом специалист отметил, что коронавирус остается опасной инфекцией.

"Это не является успокаивающим фактом. Потому что от гриппа вакцина есть, а от коронавирусной инфекции нет ни специфического лечения, ни вакцины. Поэтому даже при таких более или менее лояльных алгоритмах ответа государства количество смертей может быть слишком высокой. Конечно, это предмет профессиональной дискуссии, не только среди медиков. Она должна учитывать и экономические риски", – заявил Игорь Кузин. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

Ранее "Сегодня" сообщали, что, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 27 марта, в стране официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели, и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Также мы писали о том, что 25 марта решением Кабмина по всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации.

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