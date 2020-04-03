Корпорация "АТБ" обеспечит бесплатными проднаборами социально незащищенных и малообеспеченных

Для реализации этого проекта «АТБ» предоставила 100 миллионов гривен

С 3 по 23 апреля представители социальных служб по всей Украине доставят около 580 тысяч бесплатных продуктовых наборов с товарами повседневного потребления представителям социально незащищенных слоев населения. Списки получателей проднаборов составлены региональными и городскими подразделениями Министерства социальной политики Украины, а корпорация "АТБ" предоставила для реализации этого проекта 100 миллионов гривен.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина одна из приоритетных задач корпорации "АТБ" как социально ответственного бизнеса — реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку и помощь различным слоям населения", — цитирует пресс-служба "АТБ" в связи со стартом практической реализации инициативы сети ее генерального директора Бориса Маркова.

Он добавил, что принципиальной и социально ответственной позицией компании также остается обеспечение всех покупателей магазинов торговой сети "АТБ" продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам.

Около 580 тысяч продуктовых наборов согласно спискам получателей, составленным подразделениями Минсоцполитики, получат представители социально незащищенных слоев населения в 191 городе и поселке регионов присутствия сети "АТБ". В составе продуктового набора продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала других социально ответственных представителей бизнеса помогать людям, которые в нынешних обстоятельствах нуждаются в поддержке.

"В условиях глобального экономического кризиса и распространения коронавирусной инфекции чрезвычайно важным является то, что власть и бизнес объединяют свои усилия для поддержки уязвимых категорий населения", – подчеркнула Марина Лазебник.

Национальная сеть магазинов "АТБ" инициировала предоставление адресной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения и предложила реализацию такого проекта Офису Президента и Министерству социальной политики.

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