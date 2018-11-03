Коты vs собаки: кого больше любят украинцы

Около 15% украинцев имеют дома котов и только 10% — собак, а 49% вообще против животных

Украинцы оказались большими любителями домашних животных — почти у четверти населения (27%) дома живут и коты, и собаки. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провела компания Research & Branding Group, опросив в октябре 1801 респондента в возрасте от 18 лет со всех уголков страны (кроме временно оккупированных территорий Украины).

Половина против

Среди тех, кто держит одного питомца, больше кошатников: усатых друзей завели 15% украинцев, в то время как лишь 10% предпочитают собак. А вот почти половина наших соотечественников — 49% — вообще не держат дома домашних животных. За пять лет таких людей стало больше: по данным R&B Group, в сравнении с 2013 годом желающих завести питомца стало на 11% меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве появится полиция по защите собак и кошек

Эмоции и расчет

"Помимо прочего, выбор домашнего животного может многое рассказать о самом человеке. Например, кошатники более интровертны и менее эмоционально устойчивы, чем любители собак, которые более расчетливы и приспосабливаемы, — говорят авторы исследования. — Как бы то ни было, определенные особенности в приверженности домашним питомцам обусловлены рядом социально-демографических факторов".

Например, домашние питомцы есть и у мужчин, и у женщин в равной степени. Но женщины чаще выбирают кошек, а мужчины — собак.

География

"Питомцев содержат более половины жителей западных и южных областей. Больше всего различия в содержании обусловлены местностью проживания. В этом безусловными лидерами являются сельские жители, среди которых четверо из пяти содержат дома кошек и/или собак. А среди горожан это делает лишь каждый третий. Сельские жители в равной мере содержат как только кошек, так и только собак. Тогда как среди городских жителей число кошатников превышает число собачников вдвое", — уверены авторы исследования.

Кормят со стола

Также половина владельцев (50%) кормят питомцев со стола, еще четверть (26%) — готовят натуральное питание, а 22% — покупают корм. По мнению ветеринаров, правильно делают только последние: