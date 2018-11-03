Коты vs собаки: кого больше любят украинцы
Около 15% украинцев имеют дома котов и только 10% — собак, а 49% вообще против животных
Украинцы оказались большими любителями домашних животных — почти у четверти населения (27%) дома живут и коты, и собаки. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провела компания Research & Branding Group, опросив в октябре 1801 респондента в возрасте от 18 лет со всех уголков страны (кроме временно оккупированных территорий Украины).
Половина против
Среди тех, кто держит одного питомца, больше кошатников: усатых друзей завели 15% украинцев, в то время как лишь 10% предпочитают собак. А вот почти половина наших соотечественников — 49% — вообще не держат дома домашних животных. За пять лет таких людей стало больше: по данным R&B Group, в сравнении с 2013 годом желающих завести питомца стало на 11% меньше.
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Эмоции и расчет
"Помимо прочего, выбор домашнего животного может многое рассказать о самом человеке. Например, кошатники более интровертны и менее эмоционально устойчивы, чем любители собак, которые более расчетливы и приспосабливаемы, — говорят авторы исследования. — Как бы то ни было, определенные особенности в приверженности домашним питомцам обусловлены рядом социально-демографических факторов".
Например, домашние питомцы есть и у мужчин, и у женщин в равной степени. Но женщины чаще выбирают кошек, а мужчины — собак.
География
"Питомцев содержат более половины жителей западных и южных областей. Больше всего различия в содержании обусловлены местностью проживания. В этом безусловными лидерами являются сельские жители, среди которых четверо из пяти содержат дома кошек и/или собак. А среди горожан это делает лишь каждый третий. Сельские жители в равной мере содержат как только кошек, так и только собак. Тогда как среди городских жителей число кошатников превышает число собачников вдвое", — уверены авторы исследования.
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Кормят со стола
Также половина владельцев (50%) кормят питомцев со стола, еще четверть (26%) — готовят натуральное питание, а 22% — покупают корм. По мнению ветеринаров, правильно делают только последние:
"Со стола питомцев нельзя кормить категорически. Им нельзя жареное, жирное, приправленное, соленое. Злаки и зелень только в ограниченных количествах. Плюс есть дневная потребность в мясе, которая у кошек больше, чем у собак. Так что лучше давать корм хорошего качества, выбранный врачом. Можно готовить и дома, но только по рекомендациям специалиста, чтобы поддерживать баланс в пище самостоятельно", — говорит врач-ветеринар Наталья Сантай.
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