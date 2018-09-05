Школа "Ранок" – особливий підхід до кожної дитини

У Харкові відкрилась нова школа, школа "Ранок". Сьогодні, коли школи по всій країні закриваються, це дуже гарна новина. Школа "Ранок" невеличка, зовсім сімейна, розрахована всього на 100 дітей. Але ставить перед собою величезне завдання – навчати дітей бути успішними і затребуваними в дорослому житті.

За словами її засновника, генерального директора видавництва "Ранок" Віктора Круглова, навчання в ній буде йти за чотирма напрямками – адаптивне, інтегроване, дистанційне та інклюзивне. У кожному класі навчатимуться не більше ніж 15 дітей, а кращі школярі отримуватимуть стипендії.

"Це виклик для нашої команди – зробити кращий освітній заклад в Україні. Я б хотів, аби моя донька вміла не тільки вільно спілкуватися іноземними мовами, але й аргументувати свою думку, швидко знаходити відповіді та приймати рішення, постійно навчатися й адаптуватися до змін, бажати нових досягнень та порівнювати себе з собою. Так і виникла думка створити школу, де народжується майбутнє", – каже Віктор Круглов.

Школа "Ранок" – єдина у Харкові, де кожен клас обладнано інтерактивними панелями EdPro. Ця дошка замінює звичайну дошку, комп'ютер, проектор, планшет і дозволяє зробити кожний урок більш цікавим, навчати дітей через гру.

Відкриття нової школи співпало з впровадженням реформи Міністерства освіти – НУШ, принципи якої готові застосовувати вчителі "Ранку".

"Вимога до сучасного вчителя – спроможність і навіть внутрішня потреба постійно самовдосконалюватися, навчатися, йти в ногу з часом. Наші викладачі – автори підручників і вчителі вищої категорії. У початковій школі будуть працювати учитель і тьютор. Ми підписали контракт з європейською асоціацією European Educational Publishers Group. Видавництво "Ранок" є активним учасником цієї організації", – розповідає директорка школи Світлана Тира.

Серед інших переваг школи – для опанування англійської буде використано навчальні матеріали Cambrige University Press. Стратегія школи "Ранок" – готувати дітей до продовження навчання як в Україні, так і за кордоном. Майбутнє формуватимуть креативні, критичні, цілеспрямовані особистості, саме такими будуть випускники школи "Ранок".