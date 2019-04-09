Крафтовая водка премиум-класса

Премиальную позицию от автора предлагает поклонникам качественного крепкого алкоголя производитель первой крафтовой водки "Др.Житник"

Крафтовая водка премиум-класса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b19/d2b/5cab19d2b0d58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b19/d2b/5cab19d2b0d58.jpg 2019-04-09T09:15:00+03:00 Украина Премиальную позицию от автора предлагает поклонникам качественного крепкого алкоголя производитель первой крафтовой водки «Др.Житник»

Чем же отличается премиальная водка от остальной линейки? И кто же тот таинственный автор-создатель рецептуры?

Итак, крафтовая водка премиум-класса "Др. Житник" производится на ликеро-водочном заводе PRIME, что в Харьковской области. В составе водки – ароматный спирт прополиса, который придает напитку мягкого хлебно-медового послевкусия, свойственного дорогим, элитным напиткам. За качество продукта отвечают и гарантируют покупателям технологи-крафтовики, работающие на предприятии. Их главная задача – воплощение в жизнь авторских рецептур. Для этого на заводе впервые в Украине был создан экспериментальный крафтовый цех и введена новая категории – "крафтовая водка".

Что касается личности автора, то в основе "Др.Житник" рецепт ученого-исследователя Клима Житника, который жил в 19 веке и интересовался лечебными свойствами трав. Особое внимание он уделял изготовлению спиртовых настоек на травах. Некоторые находки Житника заинтересовали современных стартаперов. На их основе они разработали ряд уникальных рецептур и методов производства. Эти разработки и приобрел для массового выпуска крафтовой водки крупный украинский производитель крепкого алкоголя ЛВЗ PRIME.

Отметим, что впервые крафтовая водка "Др.Житник" появилась на полках магазинов весной прошлого года. Удачный старт вдохновил производителя на создание премиальной позиции.

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