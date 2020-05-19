Кражи из музеев: что ценного похищают в Украине

18 мая в мире отметили Международный день музеев. Как выяснил сайт "Сегодня", сейчас правоохранителями разыскиваются сотни экспонатов – картины, иконы, книги, которые были похищены в разные годы из украинских музеев. В том числе, и из киевских.

Например, в розыскных базах Министерства внутренних дел Украины уже более 23 лет, с января 1997 года, числится уникальный полудрагоценный камень, которому нет равных в стране – это топаз весом более 39 кг. Как сообщили в МВД, этот полудрагоценный камень был похищен путем взлома решеток на окнах музея.

По данным украинских ученых, этот топаз уникальный, потому как внутри него "родился" еще один камень. Минимальная стоимость этого минерала составляет минимум 2 млн грн. Также, по словам музейщиков, в то время, когда был похищен этот топаз, по Украине прокатилась целая волна музейных краж.

"Воры, видимо, тщательного готовились, заранее отключили сигнализацию", – рассказали нам сотрудники музея, которые работали здесь в 1997-м.

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"Ничего нового за это время нам не стало известно. Топаз действительно уникальный, ему нет цены и равных и по размеру, и по чистоте. Такие редко встречаются. Кстати, кроме этого случая в прошлые годы был факт исчезновения топаза весом в 70 кг! Он находился в коридоре зала минералогии. Никто не мог и подумать, что его кто-то сможет украсть. Этот экспонат не был настолько ценным как другой, но был интересным", – добавил и.о. заведующего отдела геологии Национального природоведческого музея НАН Украины Владимир Гриценко.

Более 20 лет в розыске находится и скульптурное изображение 19 века, похищенное двумя неизвестными из музея в Чернигове. Как сообщается в ориентировке МВД, в июне 1997 года двое неизвестных в 21:50 проникли в здание музея, связали охранника, выломали двери на пути к экспонатам и похитили произведение искусства.

Также в 90-х была похищена ценная сабля. Историки датируют ее 18 веком и хранилась она в музее села Тимановка Тульчинского района Винницкой области.

Впрочем, немало экспонатов было похищено и в 2000-х. Например, в 2002 году в Полтавской области из музея "Поле Полтавской битвы" был похищен серебряный полуполтинник, выпущенный в 1701 году. По данным МВД, в тот день из музея было похищено несколько ценных монет времен Петра Первого.

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Как мы выяснили, в розыске находятся немало монет и прочих культурных ценностей, ранее находившихся в церквях и в частных коллекциях.

Как оказалось, некоторые из предметов, которые, возможно, представляют историческую ценность, активно продаются на интернет-платформах. Например, на популярной интернет-платформе авторы бесплатных объявлений предлагают купить у них "скифские наконечники стрел 7-6 веков до н.э.". За такие артефакты они просят от 100 до 400 грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что ФБР нашло картину французского художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", которую нацисты украли из музея в Киеве.

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