Сегодня на пресс-конференции компания Japan Tobacco International (JTI) сообщила, что рассматривает возможность полностью прекратить производство и уменьшить инвестиции в Украину. Причиной этому является принятая Верховной Радой теневая поправка к законопроекту №1049, что делают табачное производство в Украине нерентабельным. Если Кременчугскую табачную фабрику закроют, будет сокращено почти 1000 человек. По этой же причине о намерениях закрыть собственные фабрики в Украине заявили и другие табачные компании - British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI) и Imperial Tobacco (IT). Поэтому, если законопроект №1049 вступит в действие, наш рынок могут покинуть сразу четыре крупные международные компании. Что будет, если «табачные гиганты» закроют производства в Украине 1. Закроется 4500 рабочих мест Эти компании не первый год возглавляют рейтинг лучших работодателей Украины. Если они будут вынуждены закрыть производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Причем работу с условиями, которые пока еще большая редкость в Украине - официальным трудоустройством, полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для работников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными. 2. В государственном бюджете появится большая дыра Речь идет о международных компаниях с репутацией и экспертизой, которые ведут исключительно легальный бизнес и платят налоги в полном объеме. Все они входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2018 году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен в государственный бюджет. Часть налогов поступает в бюджеты городов, где расположены фабрики (Прилуки, Кременчуг, Харьков, Киев). По оценкам экспертов, больше всего от закрытия заводов пострадают Прилуки и Кременчуг. Компания JTI инвестировала в модернизацию Кременчугской табачной фабрики более 300 млн долларов и является одним из крупнейших в Полтавской области налогоплательщиком. 3. Табачный рынок заполнится «паленкой» и контрабандой Закон 1049 повышает обязательную наценку дистрибьюторов на сигареты и тем самым поднимает цены на 10-15 гривен за пачку. Причем ни копейки из этих денег не попадет в бюджет. Все осядет в карманах посредников, поскольку это не налог, а просто схема для увеличения доходов розничных сетей, представители которых избраны народными депутатами. Кто кроме торговых сетей выигрывает от нового закона? Львовская табачная фабрика, которая, избегая уплаты налогов, незаконно зарегистрировала свои сигареты как сигариллы. Это предприятие также печально известно производством подделок известных марок на своих конвейерах. Поправку к закону активно проталкивает Андрей Холодов - замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Андрей Холодов известный своим «крышеванием» теневого оборота сигарет, а также сетью табачных киосков Т-киоск, которые ему принадлежат. Поэтому, когда цены на качественные, сертифицированные и легальные сигареты вырастут на 10-15 грн, большинству курильщиков не останется ничего, кроме как перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности