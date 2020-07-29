Кривой Рог получил шесть современных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Из 200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом для государственных больниц, больше 100 уже доставлены в Украину

28 июля Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест передали очередную партию оборудования медикам Кривого Рога. Клиническая больница № 8 получила два аппарата ИВЛ высокого класса. Еще четыре получила городская больница № 7. Вручение состоялось в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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"Из 200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом для государственных больниц, больше 100 уже доставлены в Украину. Каждую неделю оборудование получают несколько медучреждений. Днепропетровская область получит от Фонда 12 аппаратов ИВЛ, 7 из них переданы медикам Кривого Рога. Благодаря этому в регионе практически ликвидирован дефицит высококлассного оборудования для спасения пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19. После пандемии эти аппараты ИВЛ будут спасать жизни больных с другими заболеваниями дыхательных путей", – сказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Представитель компании Метинвест в Днепропетровской области, член областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко рассказал, что Ринат Ахметов первым протянул руку помощи стране, когда возникла проблема эпидемии.

"Он объединил все ресурсы – Благотворительного фонда, ФК Шахтер и бизнесов, входящих в группу SCM, чтобы реализовать программу, на которую было направлено 300 миллионов гривен. Одним из компонентов этой программы является закупка 200 аппаратов ИВЛ. Поставки этого оборудования начались еще в марте", – сказал Дмитрий Мурашко.

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Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул поблагодарил Рината Ахметова за системную поддержку в период эпидемии COVID-19: "В городе идет системная работа по борьбе с коронавирусом. У нас определены больницы, которые находятся на первой линии этой борьбы. Кроме инфекционной к ним относятся больницы № 7, № 8 и № 17. Больница №8 – главная детская. Уверен, что эти два аппарата очень пригодятся реанимационному отделению. Благодарим Фонд Рината Ахметова за системную и долгосрочную работу с городом. Благодаря совместным усилиям Фонда Рината Ахметова, компании Метинвест и власти города наши больницы обеспечены дефицитным оборудованием".

Он добавил, что новые аппараты ИВЛ также были очень нужны 7-й больнице и ее реанимационному отделению. Четыре аппарата от Фонда Рината Ахметова полностью закрывают его потребности.

Начальник управления здравоохранения горисполкома Кривого Рога Константин Мурашко отметил, что полученные аппараты искусственной вентиляции легких – одни из самых современных в мире.

"В медицине инструменты работы имеют колоссальное значение. В ХХІ веке проводить искусственную вентиляцию легких и лечить пациентов с дыхательной недостаточностью нельзя без аппаратов высокого уровня. Они программируются для конкретного пациента, они рассчитывают жизненную емкость легких… Получение этого оборудования – доказательство того, что сотрудничество с Фондом Рината Ахметова и компанией Метинвест направлено на то, чтобы наши пациенты могли получить качественную медицинскую помощь в родном городе. Хочу поблагодарить за такое отношение, без этого нам было бы очень трудно", – подчеркнул Константин Мурашко.

Генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината компании Метинвест Андрей Скачков от имени Рината Ахметова поблагодарил медиков Кривого Рога за профессионализм и ежедневную важную работу: "Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест помогают Кривому Рогу с начала пандемии. Совместно со штабами определяем, какое оснащение необходимо городским больницам. Аппараты искусственной вентиляции легких особенно важны для тяжелобольных пациентов. Фонд ранее уже передал Кривому Рогу аппарат ИВЛ, 15 тысяч экспресс-тестов. Мы сообща работаем с представителями власти, медиками, чтобы справиться с новыми вызовами. И очень большой вклад в борьбу с распространением коронавируса оказывают наши врачи, которые день и ночь находятся на передовой".

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Главный врач горбольницы № 8 Владимир Мельниченко отметил, что аппараты такого класса очень нужны медикам.

"Без этого оборудования невозможно оказывать помощь в период пандемии. Аппараты будут установлены в детском реанимационном отделении, где лечатся дети с тяжелыми пневмониями и другими патологиями, которые требуют кислородной поддержки. Большое спасибо за этот подарок", – сказал Владимир Васильевич.

После передачи аппаратов ИВЛ врачам отделений интенсивной терапии были вручены комплекты медицинской одежды, которые были изготовлены по индивидуальным размерам медиков по спецзаказу Фонда Рината Ахметова. Это только первая партия медицинской одежды. Остальные комплекты шьют, и они будут переданы в ближайшее время.

Фонд Рината Ахметова также вручил сертификаты медикам, принимавшим участие в онлайн-обучении по работе с аппаратами ИВЛ, организованном Фондом в партнерстве с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

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"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Подробнее о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в наших специальных материалах здесь и здесь.

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