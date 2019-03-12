Крупнейшая выставка тяжелой техники "HEAVY DUTY 2019" состоится 19-21 марта на новой локации

Выставка охватывает строительство, дорожное строительство, коммунальное хозяйство и горнодобывающую отрасль

Крупнейшая выставка тяжелой техники "HEAVY DUTY 2019" состоится 19-21 марта на новой локации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/67b/550/5c867b55035a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/67b/550/5c867b55035a2.jpg 2019-03-12T09:00:00+02:00 Украина Выставка охватывает строительство, дорожное строительство, коммунальное хозяйство и горнодобывающую отрасль

Крупнейшая в Украине международная выставка-форум техники, оборудования и компонентов HEAVY DUTY охватывает четыре смежные и связанные отрасли: строительство, дорожное строительство, коммунальное хозяйство и горнодобывающую отрасль.

Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом спецтехники и навесного оборудования JCB, BOMAG, WIRTGEN, HAMM, VOGELE, DYNAPAC, VOLVO, FORD TRUCS, МАЗ, FESAN, SHACMAN, RASCO, A.TOM, АРІЄС и т.д.

Где: "КиевЭкспоПлаза" на Житомирской трассе

Когда: 19 – 21 марта 2019

В программе мероприятия:

Экспозиция техники для всех видов подготовительных, строительных, добывающих, коммунальных и автодорожных работ.

Конференции, презентации, обмен опытом и интерактивное взаимодействие с посетителями и участниками.

Форум "Автотрасса", конференция "Современные материалы и технологии", конференция "Коммунальная и дорожно-строительная техника как основа жизнедеятельности населенных пунктов".

Тест-драйв техники на специально созданной площадке "ПОЛИГОН".

А также:

Официальное открытие с участием министра инфраструктуры Владимира Омеляна и руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака.

В ходе форума "Автотрасса" будут рассмотрены следующие темы:

- Формирование правил игры на дорожно-строительном рынке. Пошаговый алгоритм реализации инфраструктурных проектов: подходы к планированию, ценообразование, проектирование, контроль качества, применение стандартов и норм. Дополнительные источники финансирования.

- Публичные закупки: процедура, актуальные вопросы, сопроводительная документация, использование неценовых критериев.

- Децентрализация: проблемы нормативного и организационно-распорядительного характера.

- Презентация техники и кейсов ее применения (технико-экономические выгоды) для представителей местного самоуправления, подрядчиков.

- Государственно-частное партнерство как способ реализации инфраструктурных объектов.

Более детальная информация о выставке www.heavydutyua.com

Для зарегистрированных пользователей вход на выставку бесплатный. Зарегистрироваться можно по ссылке

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