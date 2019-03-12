Крупнейшая выставка тяжелой техники "HEAVY DUTY 2019" состоится 19-21 марта на новой локации
Выставка охватывает строительство, дорожное строительство, коммунальное хозяйство и горнодобывающую отрасль
Крупнейшая в Украине международная выставка-форум техники, оборудования и компонентов HEAVY DUTY охватывает четыре смежные и связанные отрасли: строительство, дорожное строительство, коммунальное хозяйство и горнодобывающую отрасль.
Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом спецтехники и навесного оборудования JCB, BOMAG, WIRTGEN, HAMM, VOGELE, DYNAPAC, VOLVO, FORD TRUCS, МАЗ, FESAN, SHACMAN, RASCO, A.TOM, АРІЄС и т.д.
Где: "КиевЭкспоПлаза" на Житомирской трассе
Когда: 19 – 21 марта 2019
В программе мероприятия:
- Экспозиция техники для всех видов подготовительных, строительных, добывающих, коммунальных и автодорожных работ.
- Конференции, презентации, обмен опытом и интерактивное взаимодействие с посетителями и участниками.
- Форум "Автотрасса", конференция "Современные материалы и технологии", конференция "Коммунальная и дорожно-строительная техника как основа жизнедеятельности населенных пунктов".
- Тест-драйв техники на специально созданной площадке "ПОЛИГОН".
А также:
Официальное открытие с участием министра инфраструктуры Владимира Омеляна и руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака.
В ходе форума "Автотрасса" будут рассмотрены следующие темы:
- Формирование правил игры на дорожно-строительном рынке. Пошаговый алгоритм реализации инфраструктурных проектов: подходы к планированию, ценообразование, проектирование, контроль качества, применение стандартов и норм. Дополнительные источники финансирования.
- Публичные закупки: процедура, актуальные вопросы, сопроводительная документация, использование неценовых критериев.
- Децентрализация: проблемы нормативного и организационно-распорядительного характера.
- Презентация техники и кейсов ее применения (технико-экономические выгоды) для представителей местного самоуправления, подрядчиков.
- Государственно-частное партнерство как способ реализации инфраструктурных объектов.
Более детальная информация о выставке www.heavydutyua.com
Для зарегистрированных пользователей вход на выставку бесплатный. Зарегистрироваться можно по ссылке
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